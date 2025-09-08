نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يشهد إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية": القطاع الخاص يقود التنمية والدين لأدنى مستوى تاريخي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يشهد إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية": القطاع الخاص يقود التنمية والدين لأدنى مستوى تاريخي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، فعالية إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، بحضور وزراء، نواب، سفراء، ممثلي مجتمع الأعمال، وشركاء التنمية الدوليين.

وأكد مدبولي أن السردية تركز على النمو والتشغيل باعتبارهما المستهدفات الأهم في ظل الاضطرابات العالمية.

أهداف السردية الوطنية

الرد على تساؤلات الرأي العام بشأن رؤية الدولة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي.

تقديم تصور متكامل للمديين القصير والمتوسط.

إنهاء العمل بجزر منعزلة من خلال تكامل الأفكار والجهود الحكومية.

وضع رؤية واضحة حتى 2030 مع استشراف ما بعد 2050.

القطاع الخاص يقود التنمية

شدد رئيس الوزراء على أن السردية الوطنية تقوم على مبدأ أساسي هو: القطاع الخاص يقود التنمية الاقتصادية في مصر وبقوة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تُمهد الطريق أمام المستثمرين عبر إصلاحات مالية ونقدية وضريبية وجمركية لتبسيط بيئة الاستثمار.

خفض الدين العام لمستويات تاريخية

أعلن مدبولي أن الحكومة تستهدف النزول بمعدلات الدين إلى أقل مستوى تاريخي منذ بدء حصر الأرقام، مؤكدًا أن جميع السيناريوهات موضوعة للتعامل مع الدين والتضخم. وأوضح أن معدلات التضخم تراجعت من 25.7% في يوليو 2024 إلى 13.9% في يوليو 2025.

نتائج الإصلاحات الاقتصادية

تحقيق معدل نمو 4.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، مقابل 2.4% العام السابق.

نمو مدفوع بالصناعة، السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة.

تحقيق فائض أولي 3.6%، مستهدف 4% العام القادم.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار.

تراجع البطالة إلى أدنى مستوياتها خلال 4 سنوات.

البنية التحتية أساس جذب الاستثمارات

أوضح مدبولي أن الاستثمارات الضخمة في البنية الأساسية والطاقة والطرق والموانئ على مدار 6-7 سنوات مهدت الطريق لجذب الاستثمارات الأجنبية، مستشهدًا بتجربة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي أصبحت اليوم مركز جذب عالمي للمستثمرين.

مستهدفات التصدير والنمو المستدام

كشف رئيس الوزراء أن الصادرات المصرية من المتوقع أن ترتفع بنسبة 20% هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مشددًا على ضرورة استمرار هذا المعدل لخمس سنوات متتالية لتحقيق طفرة اقتصادية حقيقية.

وأكد أن المستهدف هو ضمان استدامة معدل نمو بين 5% و7% سنويًا.

الحوار المجتمعي وصياغة الرؤية النهائية

أعلن مدبولي أن تفاصيل السردية ستُنشر بدءًا من الأسبوع المقبل لإطلاق حوار مجتمعي واسع وحوار مع الخبراء، مع تشكيل مجموعات عمل متخصصة يقودها خبراء مستقلون، وصولًا إلى مؤتمر موسع في ديسمبر المقبل للإعلان عن النسخة النهائية للرؤية الاقتصادية للسنوات الخمس القادمة.

تحسين جودة حياة المواطن

اختتم رئيس الوزراء بالتأكيد أن الهدف النهائي من السردية ليس الأرقام والمؤشرات فقط، بل تحسين جودة حياة المواطن المصري، من خلال تمكين القطاع الخاص، وتخفيف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتحقيق إصلاحات تنعكس مباشرة على حياة المواطنين.