حماس: وصلتنا عبر الوسطاء بعض الأفكار من الطرف الأمريكي للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 سبتمبر 2025 12:32 صباحاً - أعلنت حركة حماس، اليوم، ترحيبها بالأفكار التي وصلت عبر الوسطاء من الطرف الأمريكي بشأن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة استعدادها الفوري للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وأكدت الحركة أن أي اتفاق يجب أن يتضمن إعلانًا واضحًا بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من القطاع، إضافة إلى إطلاق سراح جميع الأسرى، وتشكيل لجنة من المستقلين الفلسطينيين لتولي إدارة القطاع بشكل فوري.

وشددت حماس على ضرورة وجود ضمانات علنية وصريحة تلزم الاحتلال بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، لتفادي تكرار التجارب السابقة، لافتة إلى أنها وافقت على المقترح الذي قدمه الوسطاء في القاهرة يوم 18 أغسطس الماضي، بناءً على طرح أمريكي، إلا أن الاحتلال لم يرد عليه حتى الآن، بل واصل ارتكاب المجازر والتطهير العرقي، بحسب وصف البيان.

وختمت الحركة بالتأكيد على استمرار اتصالاتها مع الوسطاء لتطوير هذه الأفكار إلى اتفاق شامل يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.