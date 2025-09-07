نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي: "مراسي البحر الأحمر" نقلة نوعية كبرى.. وعوائد اقتصادية هائلة للدولة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: "مراسي البحر الأحمر" نقلة نوعية كبرى.. وعوائد اقتصادية هائلة للدولة المصرية

عقب مشاركته في مراسم توقيع عقود شراكة بين شركتي "إعمار مصر" و"سيتي ستارز" مع الحكومة المصرية لتدشين مشروع "مراسي البحر الأحمر" باستثمارات تتجاوز 900 مليار جنيه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المشروع يمثل نقلة نوعية حقيقية على سواحل البحر الأحمر، ويحقق عوائد اقتصادية كبيرة جدًا للدولة المصرية.

ترحيب برجال الأعمال الإماراتيين والسعوديين

في مستهل كلمته، رحب رئيس الوزراء برجال الأعمال من الإمارات والسعودية المشاركين في توقيع المشروع، مشددًا على أن الدولة المصرية تولي أولوية قصوى للاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الواعدة، وعلى رأسها السياحة والتطوير العقاري.

مصر وجهة للسياحة العالمية على مدار العام

أوضح مدبولي أن المشروع يضع البحر الأحمر على خريطة السياحة العالمية، على غرار ما تشهده منطقة الساحل الشمالي من تنمية ضخمة جعلتها مقصدًا سياحيًا عالميًا. وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن استثمارات كبيرة جديدة في الساحل الشمالي، بهدف تحويله إلى وجهة سياحية طوال العام وليس فقط في موسم الصيف.

استثمارات تتجاوز 900 مليار جنيه

أشار رئيس الوزراء إلى أن المشروع يقام على مساحة 10 ملايين متر مربع باستثمارات ضخمة تتجاوز 900 مليار جنيه، بمشاركة شركتي "إعمار" الإماراتية و"سيتي ستارز" السعودية. ويشمل المشروع إنشاء مراين دولية لليخوت ومكونات سياحية متطورة، بما يعزز من مكانة البحر الأحمر كواحدة من أهم الوجهات السياحية عالميًا.

فرص عمل ضخمة وعوائد اقتصادية مباشرة

أكد مدبولي أن المشروع سيوفر أكثر من 150 ألف فرصة عمل أثناء التنفيذ، ونحو 25 ألف وظيفة دائمة بعد التشغيل الكامل، بالإضافة إلى حصة الدولة من المساحات المنشأة. وأوضح أن المشروع يمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال زيادة الغرف الفندقية وبالتالي رفع عوائد قطاع السياحة بشكل مباشر، بجانب تحقيق عوائد استثمارية للدولة من الوحدات والمنشآت المخصصة لها.

تنسيق حكومي كامل لإنجاز المشروع

وجه رئيس الوزراء الشكر لكافة الجهات المعنية التي ساهمت في دعم المشروع، وخاصة اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، لدوره الكبير في تنسيق الموافقات والتصاريح مع الشركتين المستثمرتين، مؤكدًا أن المشروع يحظى بتوافق كامل من جميع الوزارات والهيئات المعنية.

استثمارات جديدة قريبًا في المنطقة

وفي ختام كلمته، أعلن مدبولي أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن مشروعات أخرى كبرى في هذه المنطقة الواعدة، ما يعكس نجاح الدولة المصرية في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، مؤكدًا أن البحر الأحمر سيصبح مقصدًا سياحيًا عالميًا على مدار العام.