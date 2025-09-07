نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مراسي البحر الأحمر".. مشروع عملاق يوفر 170 ألف فرصة عمل ويضع مصر على خريطة السياحة العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "مراسي البحر الأحمر".. مشروع عملاق يوفر 170 ألف فرصة عمل ويضع مصر على خريطة السياحة العالمية

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة توقيع عقود مشروع "مراسي البحر الأحمر" باستثمارات هائلة تبلغ 900 مليار جنيه، بين شركتي "إعمار مصر" و"سيتي ستارز"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين. ويُعد المشروع نقلة نوعية في قطاع السياحة والاستثمار، لما يتضمنه من مقومات عالمية وفرص عمل ضخمة تعزز الاقتصاد الوطني.

فرص عمل هائلة تدعم الاقتصاد الوطني

من المخطط أن يوفر المشروع ما بين 150 إلى 170 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات البناء، السياحة، الضيافة، التجزئة، والمراسي البحرية، إضافة إلى 25 ألف وظيفة دائمة بعد اكتماله، مما يجعله قاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة.

12 فندقًا فاخرًا وآلاف الغرف الفندقية

يتضمن المشروع تدشين 12 فندقًا عالميًا تضم آلاف الغرف والوحدات الفندقية، إلى جانب كبائن عائمة مستوحاة من طراز المالديف، وأكثر من 500 متجر ومطعم بإطلالة مباشرة على الواجهة المائية، ما يعزز تجربة سياحية فريدة.

مرافق متكاملة ومعايير عالمية

يشمل "مراسي البحر الأحمر" إنشاء:

مارينا دولية مقسمة إلى رئيسية و2 بوتيك.

قنوات مائية صالحة للملاحة وأرصفة بطول 400 متر.

شاطئ إنفينيتي فريد بطول 1.5 كم وارتفاع 10 أمتار.

منطقة Wonders متعددة الاستخدامات تضم مركز مؤتمرات دولي، منطقة تجارية، ملاهي مائية، مرافق رياضية ونوادٍ اجتماعية.

استدامة وبيئة متوازنة

يركز المشروع على إنشاء مساحات خضراء واسعة وحدائق مفتوحة، مع خطة تشجير متكاملة تتناسب مع طبيعة البحر الأحمر، بما يحقق السياحة المستدامة، ويحافظ على الطبيعة الساحلية، ويعزز التنوع البيئي.

وجهة سياحية واستثمارية عالمية

أكد الحضور أن المشروع سيضع منطقة البحر الأحمر بقوة على خريطة السياحة العالمية، ويدعم الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للضيافة الفاخرة والسياحة المستدامة.