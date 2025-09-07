نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مصر تطلق أكبر مشروع سياحي على البحر الأحمر باستثمارات 900 مليار جنيه: "مراسي البحر الأحمر" نقلة عالمية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مصر تطلق أكبر مشروع سياحي على البحر الأحمر باستثمارات 900 مليار جنيه: "مراسي البحر الأحمر" نقلة عالمية جديدة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، توقيع عقود شراكة بين شركتي "إعمار مصر" و"سيتي ستارز" مع الحكومة المصرية، لإطلاق مشروع "مراسي البحر الأحمر – Marassi Red Sea"، في استثمار ضخم تبلغ قيمته 900 مليار جنيه، وذلك بحضور وزراء الإسكان والاستثمار ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.