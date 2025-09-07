نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يبحث مع شركة "صن ريف سولار" الصينية إنشاء مصنع لإنتاج مكونات الطاقة المتجددة بالعين السخنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي يبحث مع شركة "صن ريف سولار" الصينية إنشاء مصنع لإنتاج مكونات الطاقة المتجددة بالعين السخنة

في إطار جهود الحكومة لتوطين صناعة مكونات مشروعات الطاقة المتجددة، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالسيد خي فاي، العضو المنتدب لشركة "صن ريف سولار – SunRev Solar" الصينية، المتخصصة في إنتاج مكونات الطاقة المتجددة، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعددٍ من مسئولي الشركة.