نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 ساعات و27 دقيقة من الظلال.. مصر تشهد «قمر الدم» في أطول خسوف قمري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كونوا على الموعد.. مصر تشهد خسوفا كليا يستمر 5 ساعات و27 دقيقة مساء اليوم

5 ساعات و27 دقيقة من الظلال.. مصر تشهد «قمر الدم» في أطول خسوف قمري".

خسوف القمر، تشهد الكرة الأرضية، اليوم الأحد، واحده من أهم الظواهر الفلكية، التي ستحدث بعد قليل، وهو خسوف القمر الكلي، والتي يمكن أن يتم مشاهدته بالعين المجردة فى مشهد نادر الحدوث.

وتشهد مصر والمنطقة العربية مساء اليوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025، خسوفا كليًا للقمر.

وتفصلنا دقائق قليلة للغاية عن وقوع الحدث المنتظر خلال الأيام الماضية.

ومن المقرر أن يختفي كامل قرص القمر عند ذروة الخسوف الكلي للقمر في ظل الأرض بنسبة 136.2، أي أن منطقة الظل سوف تغطي مساحة أكبر من مساحة القمر.

موعد بداية ونهاية خسوف القمر

وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات وسبع وعشرين دقيقة تقريبا.

مراحل خسوف القمر

ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها ثلاث ساعات وتسع عشرين دقيقة تقريبًا، ويستمر الخسوف في صورته الكلية لمدة ساعة واحدة و22 دقيقة تقريبا.

ومن المقرر أن يتفق توقيت هذا الخسوف مع منتصف شهر ربيع الأول لعام 1447هـ.

خسوف القمر الكلي

موعد بداية خسوف القمر

ويبدأ القمر دخوله لمنطقة شبة ظل الأرض في تمام الساعة 6:28 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي هذه المرحلة لا يمكن ملاحظتها بالعين المجردة، لأن القمر لم يبدأ في الخسوف التي تصل أشعة الشمس إليه، ويعقب ذلك بداية الخسوف الجزئي بدخول الحافة الشرقية لقرص القمر منطقة ظل الأرض عند الساعة 7:27 مساءً حيث يلاحظ المشاهد اختلاف إضاءة القمر.

ويبدأ ظهور سواد ظل الأرض على قرص القمر ويستمر الخسوف جزئيا وبمرور الوقت يكتمل إعتام قرص القمر عند الساعة 8:31 مساءً.

موعد الخسوف الكلي للقمر

ويبدأ الخسوف الكلي للقمر، ويكون القمر واقعًا بكامله في ظل الأرض، ويصل الخسوف الكلي للقمر إلى ذروته والتي يوافق توقيتها توقيت بدر شهر ربيع الأول لعام 1447هـ عند الساعة 9:12 مساءً حيث يغطي ظل الأرض كامل قرص القمر بنسبة 136.2، مما يعني أن القمر يكون في عمق ومركز ظل الأرض، ثم تبدأ الحافة الشرقية للقمر بالخروج من حافة الظل التام للأرض عند الساعة 9:53 ليلًا لتنتهي بذلك مرحلة الخسوف الكلي للقمر.

موعد نهاية الخسوف الجزئي للقمر

وبخروج القمر من منطقة الظل التام للأرض إلى منطقة شبه ظل الأرض في تمام الساعة 10:56 تكون تلك اللحظة هي لحظة نهاية الخسوف الجزئي للقمر، وأخيرا يخرج القمر من منطقة شبه ظل الأرض في تمام الساعة 11:55 ليلًا.

أماكن رؤية خسوف القمر

ويمكن رؤيته الخسوف في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها أوروبا - آسيا - أستراليا - إفريقيا -غرب أمريكا الشمالية - شرق أمريكا الجنوبية - المحيط الباسفيكي - المحيط الأطلسي - المحيط الهندي - القطب الشمالي - القارة القطبية الجنوبية).

موعد شروق القمر

ومن المقرر أن يشرق القمر في هذا اليوم على مدينة القاهرة في تمام الساعة 7:05 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي الصيفي.

حقيقة حدوث خطر على عين الإنسان عند خسوف القمر

ولا يترتب عن النظر إلى خسوف القمر حدوث اي خطر على العين، بخلاف الكسوف الذي ينبغي النظر إليه بواسطة نظارات خاصة فقط.

فائدة ظاهرة الخسوف القمري

وتفيد ظاهرة الخسوف القمري في التأكد من بدايات الأشهر القمرية أو الهجرية إذ يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرًا ويكون تواجده على إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة الناتجة عن تقاطع مستوى مدار القمر (المنازل) مع مستوى مدار الشمس (البروج)، أو قريبا منها، حيث تقع الأرض في هذه الحالة بين الشمس والقمر على خط الاقتران، وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس أو قريبا منه مما يجعل القمر يدخل في ظل الأرض الذي يمتد طويلًا في السماء لمسافة تتجاوز بعد القمر عن الأرض مما يجعله يبدو مظلمًا.