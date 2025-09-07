نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات أداء صلاة الخسوف كاملة كما وردت في السنة النبوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - متى تُصلى صلاة الخسوف وما هي أدعية الاستغفار بعدها؟

خطوات أداء صلاة الخسوف كاملة كما وردت في السنة النبوية.

صلاة الخسوف، تعتبر صلاة الخسوف شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، شُرعت عند حدوث آيات كونية مهيبة كخسوف القمر، لتكون تذكيرًا للعباد بقدرة الله تعالى وعظمته، ودعوةً صريحة للتوبة والإنابة والرجوع إليه.

وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المقام الرفيع كيفية أدائها وأرشد الأمة إلى ما يصحبها من دعاء وصدقة واستغفار، تأكيدًا على أن هذه الظواهر لا ترتبط بموت أحد أو حياته، وإنما هي آيات ربانية تستوجب التفكر والخشوع.

ومن المقرر أن تشهد سماء مصر اليوم الأحد خسوف للقمر يستمر لمدة 5 ساعات و27 دقيقة من الظلال.

ماهو خسوف القمر

خسوف القمر يحدث عندما يحول ظل الأرض بينه وبين الشمس فلا يبقى فيه ضوء.

وقال الله تعالى {وَمِنۡ ءَايَٰتِهِ ٱلَّيۡلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمۡسُ وَٱلۡقَمَرُۚ لَا تَسۡجُدُواْ لِلشَّمۡسِ وَلَا لِلۡقَمَرِ وَٱسۡجُدُواْۤ لِلَّهِۤ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ} [فصلت: ٣٧]، ومعنى: {واسجدوا لله} أي: صلوا.

وعَنْ عائشة رضي الله عنها، قَالَت: قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لاَ يَنخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَادْعُوا اللَّهَ، وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا» [رواه البخاري]

حكم صلاة خسوف القمر

وصلاة الخسوف سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن فاتت لم تُقض، لزوال المعنى الذي شرعت لأجله.

فإن حصل الانجلاء في أثناء الصلاة، لم تبطل، ويتمها المصلون.

كيفية أداء صلاة خسوف القمر

وتقضى صلاة خسوف القمر في جماعة أو منفرد، ولكن الأفضل فيها أن تكون في جماعة في المسجد الجامع.

كما يجوز للشخص المنفرد أداؤها وحده في بيته، عند تعذر حضور الجماعة، وتكون الصلاة جهرية.

عدد ركعات خسوف القمر وكيفيه أدائها

وصلاة خسوف القمر تُصلى ركعتين، ولكن في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان.

أي أنها في الحقيقة عبارة عن ركعتين تؤديان بكيفية خاصة، حيث يقوم المصلي في كل ركعة مرتين ويقرأ في كل قيام، ويركع مرتين ويسجد مرتين.

كيفية أداء صلاة الخسوف

1- النية والتكبير: يقوم المصلي وينوي صلاة الخسوف ويكبر تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ دعاء الاستفتاح وقراءة إحدى السور الطويلة في كل ركعة.

2- الركوع الأول: يركع ركوعًا طويلًا، ثم الرفع من الركوع وعند الرفع من الركوع يقول "سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد".

3- القيام الثاني في الركعة الأولى يقوم المصلي فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ولكن هذه القراءة تكون أقصر من طول القراءة الأولى.

4- الركوع الثاني يركع ركوعًا ثانيًا، ثم يرفع من الركوع ثم يسجد سجدتين طويلتين.

الركعة الثانية

1- القيام للركعة الثانية: يقوم المصلي للركعة الثانية ويفعل مثل ما فعل في الركعة الأولى، ولكن كل ما يفعل يكون أقصر من الركعة الأولى في الطول، ثم يجلس المصلي للتشهد والتسليم.

سنن صلاة الكسوف والخسوف

ويسن بعد أداء صلاة الخسوف أو الكسوف إلقاء خطبة أو موعظة للجماعة بخلاف المنفرد، يحث فيها الإمام السامعين على فعل الخير، من توبة وصدقة ونحوها، ويكثر فيها من الدعاء والاستغفار.

ويسن الغسل لصلاة الخسوف، كما هو الحال في كل اجتماع للمسلمين كالعيدين.

ومن أدرك الإمام في ااركوع من أول الركعة الأولى أو الثانية أدرك الركعة كما في سائر الصلوات.

ومن أدركه في ركوع ثان أو في قيام ثان من أي ركعة فلا يدرك شيئا منها، ويقضيها بركوعين.

ويسن لكل أحد أن يتضرع بالدعاء ونحوه عند الزلازل ونحوها، كالصواعق والريح الشديدة والخسف، وأن يصلي في بيته منفردا، لئلا يكون غافلا.

وصلاة الخسوف سنة مؤكدة شرعها النبي ﷺ عند حدوث خسوف القمر، وهو آية من آيات الله تعالى التي تدل على عظمته وقدرته، لتكون تذكيرًا للعباد ودعوةً للتوبة والإنابة، وهي ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجودان، تقام جماعة في المسجد ويجوز أداؤها فرادى، وتكون القراءة فيها جهرية مع التدرج في طول القراءة، ويُسن بعدها خطبة أو موعظة تتضمن الحث على الاستغفار والصدقة والرجوع إلى الله، كما يُستحب الغسل لها كسائر الاجتماعات العامة للمسلمين، وهي لا تُقضى إن فاتت، إذ ارتبطت بسبب مخصوص وزمن معين، لتبقى في جوهرها تذكرة للمؤمنين بعظمة الخالق، وتأكيدًا على أن الظواهر الكونية آيات إلهية لا ترتبط بحياة أحد أو موته، وإنما تستوجب الخشوع والخضوع لله وحده

موعد صلاة الخسوف وكيف ينادى للصلاة

وصلاة الخسوف، ويقال لها: صلاة الكسوف، بينها النبي ﷺ بفعله عليه الصلاة والسلام، وهي سنة مؤكدة إذا كسفت الشمس أو خسف القمر، سواء ذهب النور كله أو بعض النور، فإن السنة أن يصلي المسلمون ركعتين، في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان، هذا هو أصح ما ورد في ذلك.

وينادي لصلاة الخسوف بعبارة " الصلاة جامعة ".

ويصلي المسلمون في أي وقت حتى ولو بعد العصر على الصحيح، أو متى وقع الخسوف، ولكن الصلاة تكون في الليل ويتم الجهر بالقراءة.

ويُستحب إطالة السجدتين، وتكون القراءة في صلاة خسوف القمر جهرية، ولا يشترط قراءة سور معينة بل أي سورة طويلة تُجزئ.

موعد خسوف القمر الدموي 2025

ويبدأ خسوف القمر الكلي 2025 في مصر في تمام الساعة 6:28 مساءً بدخول القمر جزئيًا في ظل الأرض، ثم يبدأ الخسوف الكلي عند الساعة 8:31 مساءً، ويصل القمر إلى ذروته في الساعة 9:12 مساءً، ليظهر باللون الأحمر النحاسي في مشهد يُبهر الأنظار.

موعد صلاة خسوف القمر

ويبدأ وقت صلاة خسوف القمر الكلي 2025 مع ابتداء الخسوف وحتى انجلائه، ويُنادَى لها بعبارة «الصلاة جامعة» من غير أذان، إذ يقتصر الأذان على الصلوات المفروضة فقط

ماذا يقال في صلاة خسوف القمر

لا تختلف الأذكار عن الصلاة العادية، لكن يُستحب الإطالة في القراءة والركوع والسجود، مع كثرة التسبيح والدعاء والاستغفار، وقراءة السور الطوال تعظيمًا للموقف.

حكم صلاة الخسوف للنساء

هي سنة مؤكدة، وتُصلى جهرًا لأنها تكون ليلية، ويمكن للمرأة أن تصليها جماعة في المسجد أو فرادى في بيتها.

كيفية صلاة الخسوف للنِّساءِ

1- الدعاء والنداء: عند حدوث الخسوف، ينادى للصلاة للمسلمين جمعيًا بعبارة "الصلاة جامعة".

2- تكبيرة الإحرام: تكبر المرأة تكبيرة الإحرام.

3- دعاء الاستفتاح: ثم تقرأ دعاء الاستفتاح.

4- القراءة الطويلة الأولى: تقرأ الفاتحة ثم سورة طويلة جدًا، ثم تركع ركوعًا طويلًا.

5- الاعتدال والقراءة الثانية: ترفع من الركوع وتقول "سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد"، ثم تقرأ الفاتحة وسورة أخرى طويلة، ولكنها أقصر من القراءة الأولى.

6- الركوع الثاني: ثم تركع ركوعًا طويلًا، لكنه أقصر من الركوع الأول.

7- السجود: بعد الرفع من الركوع الثاني، تسجد سجدتين طويلتين.

8- الركعة الثانية: تقوم إلى الركعة الثانية وتفعل بها مثلما فعلت في الركعة الأولى، من قيامين وركوعين وسجدتين، ولكن دون إطالة أكبر من الأولى.

9- التشهد والتسليم: بعد السجدتين، تجلس للتشهد وتسلم.