نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قليل.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، فعالية إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الحكومة المصرية.

توقيع اتفاقية كبرى لتنمية منطقة البحر الأحمر

وعقب الفعالية، يشهد رئيس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية لتنمية 10 ملايين متر مربع بمنطقة البحر الأحمر، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ويُنتظر أن تسهم هذه الاتفاقية في دفع عجلة الاستثمار والتنمية السياحية والصناعية بالمنطقة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص التشغيل.