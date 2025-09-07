نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 84 شارعًا.. نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال تطوير وتركيب بلاط الأنترلوك بأوسيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية بمركز أوسيم، وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

حيث تفقد نائب محافظ الجيزة، أعمال الخطة الأستثمارية للتطوير وتركيب بلاط الانترلوك موجها برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من الأعمال في مواعيدها المحددة.

وذلك خلال متابعته الميدانية لأعمال تركيب بلاط الأنترلوك لمناطق مسجد البهواشي وعزبة اليمني ومسجد مراد وشارعي الشرفا وعمر بن الخطاب بعدد 84 شارع بمدينة أوسيم.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، محمود حسين رئيس مركز اوسيم والمهندس محمد هاني مشرف مشروعات الرصف باوسيم بمديرية الطرق، والمهندس هاني عباس مدير عام شبكات مياة أوسيم وكرداسة والمهندس حسن رمضان مدير عام الصرف الصحي بأوسيم ومسؤلي شركة كهرباء جنوب القاهرة والشركة المنفذة للأعمال.

