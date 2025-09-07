نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يوجّه بدعم الاستثمارات وسداد مستحقات الشركات الأجنبية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - السيسي يوجّه بدعم الاستثمارات وسداد مستحقات الشركات الأجنبية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة مستجدات قطاع البترول والتعدين وجهود تعزيز الاستثمارات الأجنبية.

استعراض مستجدات قطاع التعدين

صرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد وزير البترول والثروة المعدنية استعرض خلال الاجتماع آخر تطورات قطاع التعدين، وآليات جذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب نتائج مشاركته في مؤتمر التعدين الدولي بأستراليا خلال سبتمبر الجاري.

إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي

كما استعرض الوزير الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في مجالات البترول والغاز، وحجم إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أغسطس 2025، إضافة إلى تطورات البنية التحتية لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي.

استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة

تناول الاجتماع جهود تنفيذ استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأسس استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، إلى جانب جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في مجالي البترول والغاز، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الاستثمار المصرية.

توجيهات الرئيس

أكد الرئيس السيسي أهمية توفير الحوافز والتيسيرات للمستثمرين لتعزيز حجم الاستثمارات وزيادة الإنتاج لمواكبة الاحتياجات التنموية. كما شدّد على سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر والوفاء بكافة الالتزامات، بما يعزز من مصداقية الدولة ويترسخ معه مناخ الاستثمار.

تطوير الآبار الجديدة

وفي ختام الاجتماع، وجّه الرئيس بمواصلة تطوير الآبار المكتشفة حديثًا وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، مع تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.