نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يدفع قافلة «زاد العزة» الـ31 إلى غزة محملة بـ 2500 طن مساعدات غذائية وطبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الأحد، جهوده لتقديم الدعم الإغاثي إلى الأشقاء في قطاع غزة، حيث دفع قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» في يومها الحادي والثلاثين، محملة بنحو 2500 طن من المساعدات الإنسانية العاجلة عبر معبر كرم أبو سالم.

وتضمنت القافلة أكثر من 2200 طن من السلال الغذائية والدقيق، إضافة إلى ما يزيد على 200 طن من المستلزمات الطبية التي يحتاجها القطاع بشكل ملح، وذلك في إطار الدور المصري المستمر لتأمين الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة.

وكان الهلال الأحمر المصري قد أطلق قوافل «زاد العزة» منذ 27 يوليو الماضي، محملة بآلاف الأطنان من المساعدات المتنوعة، شملت الإمدادات الغذائية، والدقيق، وألبان الأطفال، والأدوية، والمستلزمات الطبية والعلاجية، وأدوات العناية الشخصية، بجانب أطنان من الوقود.

ويؤدي الهلال الأحمر المصري، باعتباره الآلية الوطنية المعتمدة لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، دورًا محوريًا على الحدود منذ بداية الأزمة، حيث لم يُغلق معبر رفح من الجانب المصري، وواصلت الجمعية عملها من خلال مراكزها اللوجستية المختلفة. وقد تجاوز حجم المساعدات التي جرى إدخالها عبرها نصف مليون طن حتى الآن، بجهود يشارك فيها نحو 35 ألف متطوع.

1000533898

1000533897

1000533896

1000533894