الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد الكرة الأرضية اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025، واحدة من أهم الظواهر الفلكية، حيث يتزامن خسوف كلي للقمر مع توقيت اكتمال بدر شهر ربيع الأول لعام 1447هـ، ليغطي ظل الأرض كامل قرص القمر بنسبة 136.2%، في حدث نادر يمكن متابعته في مصر والمنطقة العربية والعديد من مناطق العالم.

اليوم.. خسوف كلي نادر للقمر يشهده العالم ومصر ضمن مناطق الرؤية

وبحسب البيانات الفلكية، تستغرق جميع مراحل الخسوف نحو خمس ساعات و27 دقيقة، فيما تستمر مرحلة الخسوف الكلي لمدة ساعة و22 دقيقة تقريبًا. ويبدأ دخول القمر إلى منطقة شبه ظل الأرض في الساعة 6:28 مساءً بتوقيت القاهرة، يعقبه بدء الخسوف الجزئي عند 7:27 مساءً، ثم يكتمل الخسوف الكلي عند 8:31 مساءً، ليصل إلى ذروته عند 9:12 مساءً، قبل أن ينتهي كليًا عند الساعة 9:53 مساءً. ويختتم الخسوف بخروج القمر من منطقة شبه الظل في تمام الساعة 11:55 ليلًا.

ويمكن مشاهدة الخسوف في مناطق واسعة تشمل أوروبا، آسيا، أفريقيا، أستراليا، المحيطات الكبرى، إضافة إلى أجزاء من الأمريكتين والقطبين.

ويؤكد الخبراء أن متابعة الخسوف القمري آمنة تمامًا ولا تمثل أي خطورة على العين، على عكس كسوف الشمس الذي يتطلب نظارات خاصة، كما تُعد هذه الظاهرة الفلكية وسيلة دقيقة للتأكد من بدايات الأشهر القمرية.