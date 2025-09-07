نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الرقابة المالية تصدر تقرير الاستدامة 2024: إطلاق سوق الكربون الطوعي وقياس البصمة الكربونية لأول مرة في المقال التالي

هيئة الرقابة المالية تصدر تقرير الاستدامة 2024: إطلاق سوق الكربون الطوعي وقياس البصمة الكربونية لأول مرة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، تقرير الاستدامة السنوي لعام 2024، الذي يوثق حصاد جهود الهيئة في رحلة التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وصديق للبيئة. التقرير استعرض أبرز التحولات النوعية التي تبنتها الهيئة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويعكس التناغم مع خطط الدولة الطموحة للتنمية المستدامة.

إطلاق سوق الكربون الطوعي

أكد التقرير أن إطلاق سوق الكربون الطوعي يمثل أبرز إنجازات العام، وذلك بعد الانتهاء من الإطار التشريعي وإطلاقه رسميًا بحضور 6 وزراء والجهات المعنية.

ويهدف السوق إلى بناء اقتصاد منخفض الانبعاثات وتعزيز الأدوات المالية المرتبطة بالمناخ، حيث تم تسجيل 34 مشروعًا من مصر وعُمان ونيبال والهند وبنجلاديش لمعالجة أكثر من 170 ألف طن من انبعاثات الكربون.

قرارات تنظيمية لدعم الاستدامة

خلال عام 2024، أصدرت الهيئة 9 قرارات تنظيمية حددت الإطار القانوني لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، وأسفرت عن وجود 5 سجلات و6 جهات تحقق ومصادقة محلية وأجنبية.

كما تضمنت الإجراءات إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات بالبورصات المصرية، واعتماد معايير السجلات الطوعية المحلية، بجانب اعتماد قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون.

قياس البصمة الكربونية للهيئة لأول مرة

في خطوة غير مسبوقة، قامت هيئة الرقابة المالية بـ قياس البصمة الكربونية الخاصة بها عن عام 2024 عبر إحدى الجهات الوطنية المتخصصة المقيدة بسجل الهيئة، لتصبح بذلك أول جهة رقابية مصرية تنفذ هذه الخطوة.

ويعزز هذا الإجراء مبدأ الشفافية ويؤكد التزام الهيئة بتطبيق معايير الاستدامة على نفسها قبل إلزام المؤسسات بالسير في هذا الاتجاه.

دعم أهداف الدولة ومؤتمر المناخ

وشدد التقرير على أن هذه الجهود تأتي استكمالًا لمخرجات مؤتمر المناخ COP27، ودعمًا لجهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة، والتحول نحو اقتصاد أخضر قادر على مواجهة التحديات المناخية العالمية.