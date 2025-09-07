برفقة الشرطة الإسرائيلية ..بن غفير يقتحم مدينة أم الفحم بحيفا

وقال مكتب بن غفير - في بيان أورته قناة I24 الإخبارية "وافق بن غفير اليوم على إضافة مدن جديدة إلى قائمة البلدات المؤهلة للحصول على رخصة سلاح ناري خاص".

وبحسب مكتبه، فمنذ بداية سياسة التسليح، تم إصدار نحو 230 ألف ترخيص جديد لحمل أسلحة نارية.

وأطلق بن غفير سياسة تسليح الإسرائيليين، بمَن فيهم المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، في نهاية عام 2023 بعد اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويشنُّ المستوطنون بشكل شبه يومي هجمات إرهابية، مستخدمين أسلحة نارية، ضد المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، لتهجيرهم قسريا والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم.