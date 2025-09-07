نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة القومية لسلامة الغذاء.. 155 ألف طن صادرات غذائية والبطاطا والمانجو على رأس قائمة الخضراوات والفواكه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 32 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 30 أغسطس – 5 سبتمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

في إطار تنفيذ خطة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 86 مأمورية تفتيشية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء.

وفي ذات السياق الرقابي، قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 40 زيارة فحص وتفتيش واعتماد، وأصدرت الإدارة 438 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 396 شركة.

وفيما يخص الصادرات الغذائية، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3135 رسالة غذائية بنحو 155 ألف طن، صادرة عن 1150 شركة مصدرة، وقد شملت هذه

الرسائل ما يقرب من 650 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت دقيق ومنتجات من الحبوب، خضراوات ودرنات، مولاس _ عسل أسود، ثمار وفواكه ومنتجات غذائية متنوعة.

وتفصيلًا، جاءت صادرات البطاطا الحلوة في صدارة الخضراوات المصرية خلال الأسبوع الماضي بواقع 6 آلاف طن، تلتها فاصولياء بأنواعها بنحو 5 آلاف طن، ثم البطاطس بإجمالي 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 37 صنف بنحو 25 ألف طن.

في حين تصدرت المانجو قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 7 آلاف طن، تلتها الفراولة بإجمالي 6 آلاف طن، ثم الرمان بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 25 صنف بإجمالي 22 ألف طن.

وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت الصومال، السودان، أسبانيا وليبيا ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 177 دولة مستوردة خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 460 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 425 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة الدولي بإجمالي 380 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1000 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 1550 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 450 ألف طن، مستوردة من قِبل 750 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، سكر خام، زيوت متنوعة وفول الصويا، فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من البرازيل، اندونيسيا وأوكرانيا من بين إجمالي 70 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 452 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة الدولي في المركز الثاني بـــ 306 رسالة، ثم ميناء بور سعيد بـ 195 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 945 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 310 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 98 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 76 مستورد خلال نفس الفترة.

وقد واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الاسبوع تسجيل 41 منتجًا غذائيًا وفحص 305 منتجًا جديدًا، إلى جانب إصدار 22 شهادة بيع حر، كما نفّذت الإدارة عددًا من الزيارات الرقابية واعتمدت 2 شركة عاملة في هذا القطاع.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 29 زيارة تفتيش لمواقع تخزين القمح و15 زيارة لمضارب الأرز.

واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 92 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة للهيئة، وقد تم معالجة 4 شكاوى، في حين يجري حاليًا فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي إطار الاستجابة الفورية لهذه البلاغات، نفّذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات رقابية ميدانية استهدفت 466 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت الجيزة، الغربية، الدقهلية، الشرقيةالمنوفية، الاسكندرية، الوادي الجديد وأسوان، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.

وتهيب الهيئة، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، بالسادة المواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط:

https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع إدارة الشكاوى بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 53 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، بهدف التحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء.

وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الغربية، البحيرة، مرسى مطروح، البحر الأحمر، المنوفية، الشرقية، أسيوط، الاسماعيلية، سوهاج، كفر الشيخ، بور سعيد، الدقهلية، قنا، المنيا والقليوبية.

ووصل إجمالي العدد المسجل بالهيئة القومية لسلامة الغذء إلى 2179 فرعًا لعدد 57 سلسلة تجارية.

وفي إطار تكثيف الرقابة خلال موسم الصيف، خاصة في المناطق ذات الكثافة الاستهلاكية العالية، واصلت الهيئة حملاتها التفتيشية على المنشآت والسلاسل الغذائية في منطقة الساحل الشمالي خلال موسم الصيف، حيث تم تنفيذ مأموريات رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية بالمنطقة، وذلك لضمان سلامة المنتجات المعروضة وحماية صحة المستهلكين وللتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وطرق التداول السليم للأغذية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات.

وفي إطار التوعية بأهمية تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء في المنشآت الغذائية، قامت الهيئة بتنفيذ 9 مأموريات رقابية وحصر بمنطقة الشيخ زايد (مول العرب، شيل أوت محور 26 يوليو) بمحافظة الجيزة، وذلك لتعريف القائمين على المنشآت الغذائية بأهمية التسجيل بالهيئة واتباع الاشتراطات الواجبة لسلامة الغذاء داخل مختلف المنشآت الغذائية.

وفي إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الصحية السليمة، نفذت الهيئة برنامجًا تدريبيًا لعدد 60 فردًا من متداولي الغذاء بإحدى السلاسل التجارية الكبرى في محافظتي القاهرة والإسكندرية، وتضمن البرنامج عددصا من المحاور الرئيسية، شملت: أسس النظافة الشخصية ومتطلبات الممارسات الجيدة في التعامل مع الغذاء، آليات الحفاظ على سلامة الغذاء بدءً من الاستلام مرورًا بعمليات التخزين الآمن وحتى البيع، التوعية بالأمراض المنقولة عن طريق الغذاء وسبل الوقاية منها، دور التقنيات والابتكار في تعزيز منظومة سلامة الغذاء.

وفي سياق متصل، شهد الأسبوع الماضي تسجيل 739 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 383 معاينة، فيما استوفت 259 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما كثّفت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية حملاتها الميدانية في عدد من المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 22 مأمورية رقابية شملت القاهرة، الجيزة، القليوبية، كفر الشيخ، بني سويف، الشرقية، الدقهلية، الاسماعيلية، الغربية والمنيا.

وتابعت تسجيل المنشآت التخزينية ليصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1423 منشأة، وتم إصدار قائمة المنشآت التخزينية المؤهلة ووصل العدد بها إلى 264 مخزنًا.

كما واصلت الهيئة دعم انسيابية حركة تداول السلع الغذائية، من خلال إصدار 986 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة، إلى جانب التحفظ على 270 رسالة غذائية واردة غير مستوفاة لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك في إطار حرص الهيئة على إحكام منظومة الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

أما فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، فقد نفّذت الهيئة 8 حملات تفتيشية استهدفت محالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية، شملت البحيرة، الدقهلية، القليوبية، الفيوم، الاسكندرية، الشرقية والغربية، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.

وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، نفّذت إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية عددًا من الزيارات الميدانية بلغ 38 زيارة شملت أعمال التفتيش الدوري ومعاينة التراخيص بواقع 24 زيارة للمطاعم، 14 زيارة للفنادق بعدد من المحافظات ذات الأهمية السياحية، من بينها القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الاسكندرية، الدقهلية، قنا، الأقصر وجنوب سيناء.

وتندرج هذه الجهود ضمن خطة الهيئة التي تستهدف رفع جاهزية المنشآت خلال الموسم السياحي، وتعزيز ثقة الزائرين في جودة وسلامة الخدمات الغذائية المقدمة.

كما نفّذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة عددًا من الجولات الرقابية بلغ 21 جولة على وحدات الطعام المتنقلة في محافظات القاهرة، الدقهلية، قنا، الأقصر وأسيوط.

وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية والتوعوية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت زيارات تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، إلى جانب تنفيذ 44 جولة متابعة على مصانع انتاج المغلفات الطبيعية الحيوانية، وذلك في محافظات الجيزة، الاسكندرية، البحيرة، الشرقية والقليوبية لمراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية.

كما أصدرت الإدارة 11 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية الحيوانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.

وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 15 جولة تفتيشية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية، ماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، القليوبية، المنوفية والغربية.

وأسفرت هذه الجهود عن تسجيل 3 منشآت جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 736 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.

وفي إطار سعي الهيئة إلى دعم وتطوير قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 27 زيارة ميدانية في محافظات القاهرة، الاسكندرية، القليوبية، البحيرة والاسماعيلية، وشملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة إلى 636 منشأة تتنوع ما بين مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي بفحص 421 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 25 حملة تفتيشية موسعة على 150 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كميات من (حلوى المولد، لحوم مجمدة، مشروبات غازية) منتهية الصلاحية.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 25 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية خلال المرور.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 1.5 طن (دواجن، ملح طعام، باتيه)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم تنفيذ 15 قرارًا للنيابة العامة ( فحص، سحب عينات)، وبناءً على قرار النيابة العامة تم إعدام 2000 عبوة مشروب غازي منتهي الصلاحية.

كما تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة حملات ميدانية شملت المرور على 504 منشأة غذائية في (مدينة دمنهور، وفي أبو المطامير، في إيتاي البارود، في مدينة المحمودية، في مدينة حوش عيسى، في مدينة كوم حمادة، في مدينة أبو حمص، في مدينة شبراخيت، في مدينة رشيد، في مدينة كفر الدوار، في وادي النطرون، في مركز بدر، في النوبارية).

وخلال هذه الجولات، تم إعدام كميات من المواد غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التنبيه على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بكافة التعليمات والاشتراطات الصحية المتعلقة بتداول الغذاء، بما يضمن توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين، كما تم رصد عدد من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها، وذلك في إطار حرص الهيئة على رفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.

وقام فرع الهيئة بمحافظة المنوفية بتنظيم عدة حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى، حيث تم المرور على 20 منشأة غذائية بمدن (شبين الكوم، السادات، الشهداء، بركة السبع)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط منشأة صناعية تعمل في تعبئة وتغليف بعض المواد الغذائية، تعبئة وحفظ الخضراوات والفاكهة، تصنيع وحفظ اللحوم، وتم ضبط كميات كبيرة من المواد الخام والمنتجات تامة الصنع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، كما تبين وجود نقص في الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء داخل المنشأة.

أيضًا، تم ضبط مطحن لطحن الغلال غير مرخص بمركز السادات، حيث تم ضبط كمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي لاحتوائها على مواد خطرة، وبعضها مدون عليها بيانات وهمية، وبفحص المنشأة تبين عدم إلتزامها بالإشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، مما يشكل خطرًا على صحة المستهلك.

أيضًا، تم ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في عدد من المنشآت الغذائية في السوق المحلي، وتم الإعدام بمعرفة صاحب الشأن فى حضور لجنة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم توجيه أصحاب هذه المنشآت إلى ضرورة الإلتزام بالإشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وضرورة استخراج التراخيص اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي ثبت مخالفتها.

كما تم تنظيم عدة حملات تفتيشية مشتركة مع مديرية الشئون الصحية على مطابخ المستشفيات الحكومية للوقوف على مدى توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء بمطابخ المستشفيات الحكومية، حيث تمت المراجعة والتفتيش على مطابخ مستشفيات (قويسنا المركزي، بركة السبع العام).

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ عدة حملات تفتيشية مشتركة مع بعض الجهات الرقابية الأخرى (المحافظة، التموين، الصحة، الطب البيطري، جهاز حماية المستهلك) حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية (لحوم ومجمدات، حلوى المولد).

كما أجرى الفرع حملات تفتيشية بعدد من مراكز المحافظة حيث قام الفرع بتنفيذ حملات منفردة، وتم المرور على عدة منشآت غذائية، وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، والتنبيه بضرورة التسجيل بالهيئة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 9 حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 28 منشأة غذائية وذلك بمراكز (المنزلة، أجا، ميت غمر، المنصورة)، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 8 محاضر (نقص وعدم تطبيق اشتراطات صحية، ذبح خارج السلخانة، تحفظ، عدم وجود شهادات صحية، عرقلة ومنع للجنة المشكلة، إدارة منشأة دون ترخيص).

كما تم التحفظ على 23 طن من المواد الغذائية المتنوعة دون بيانات ومجهولة المصدر (لحوم، دواجن.... وغيرها من المواد الغذائية)، كما تم إعدام مواد غذائية أخرى لظهور علامات الفساد وتغير في الخواص الطبيعية.

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 5 حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع (التموين، مباحث التموين، الطب البيطري، جهاز حماية المستهلك، حي شرق) وبعضها منفردة، حيث تم المرور على 22 منشأة غذائية في نطاق قرى ومراكز (جرجا، أخميم، حي شرق) وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 145 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 32 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 216 منشأة غذائية لتداول وبيع حلوى المولد، وذلك بنطاق مراكز (كفر صقر، ديرب نجم، فاقوس، الزقازيق، منيا القمح، ههيا، أبو حماد، أبو كبير.... وغيرها من المراكز)، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر، كما تم توعية القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وتطبيق الاشتراطات الواجبة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ عدة حملات تفتيشية بعضها بالتعاون مع بعض الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، البيئة، جهاز حماية المستهلك)، وبعضها منفردة، حيث تم المرور على 9 منشآت غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (مجمدات لحوم ودواجن.. وغيرها من المواد الغذائية).

وقام فرع الهيئة بمحافظة الإسكندرية بتنفيذ حملة مكبرة بالاشتراك مع (المحافظة، حي شرق وحي منتزه أول، مباحث التموين، مديرية الشئون الصحية، الطب البيطري، جهاز حماية المستهلك ) حيث تم المرور على 25 منشأة غذائية بنطاق حي منتزه أول، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية بها تغير في الخواص الطبيعية (لحوم مصنعة، لحوم مستوردة)، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة واتباع اشتراطات سلامة الغذاء وتم إمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الأقصر عدة حملات تفتيشية على الأسواق والمنشآت السياحية، حيث تم المرور على 15 منشأه غذائية، وتم تحرير 3 محاضر إعدام لكمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (بسكويت، كاتشب وصلصة، زيوت، توابل، مصنعات لحوم... وغيرها من المواد الغذائية المتنوعة).

كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأجرى فرع الهيئة بمحافظة الاسماعيلية 14 حملة تفتيشية، بعضها مشتركة مع مديرية الطب البيطري وبعضها حملات منفردة، حيث تم المرور على 34 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وتم إعدام كمية من المواد الغذائية التي يظهر عليها علامات الفساد الظاهري، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة واتباع اشتراطات سلامة الغذاء وتم إمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الفيوم حملات تفتيشية مشتركة مع إدارة السياحة ومديرية الصحة بالمحافظة، حيث تم المرور على 4 منشآت سياحية، وتم إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (خضراوات، مشروبات غازية، دواجن).

كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الجيزة حملات تفتيشية على مناطق عرض وبيع حلوى المولد، حيث تم المرور على 10 منشآت غذائية وذلك بمناطق (جامعة الدول، الدقي، المهندسين) وتم إعدام كمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة واتباع اشتراطات سلامة الغذاء وتم إمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم.

وقام فرع الهيئة بمحافظة الوادي الجديد بتنفيذ حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع مديرية التموين، حيث تم المرور على 10 منشآت غذائية استهدفت محلات ومعارض حلوى المولد، وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، والتنبيه بضرورة التسجيل بالهيئة.