انطلاق الدراسة بالعام الدراسي الجديد بالمدارس الدولية والنيل اليوم

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت صباح اليوم الأحد الدراسة في المدارس الدولية الخاصة والرسمية الدولية ومدارس النيل، لتبدأ بذلك أولى خطوات العام الدراسي الجديد الذي يستقبل آلاف الطلاب على مدار الأسبوع، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عملية دخول الطلاب ستكون بشكل متدرج وليس في يوم واحد.

وفي إطار القواعد المنظمة لعمل المدارس الدولية بمختلف أنواعها داخل جمهورية مصر العربية، شددت الوزارة على ضرورة التزام تلك المدارس بتدريس المواد القومية الأساسية للطلاب المصريين في جميع المراحل الدراسية، بما يضمن الحفاظ على الهوية الوطنية إلى جانب دراسة المناهج الدولية.

ففي مرحلة رياض الأطفال، ألزمت الوزارة المدارس الدولية بتدريس مادة اللغة العربية، بينما يتعين على طلاب الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي دراسة مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

ومع التقدم في المراحل الدراسية من الصف الرابع وحتى الصف التاسع أو ما يعادلها، يصبح تدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية إلزاميًا، على أن تطبق مناهج وزارة التربية والتعليم المصرية في هذه المواد.

كما أوضحت الوزارة أن درجات اللغة العربية والدراسات الاجتماعية ستدخل ضمن المجموع الكلي للطالب بنسبة 10% لكل مادة، بحيث تشكلان معًا 20% من مجموع الدرجات، ويجري احتسابهما في الشهادات المعادلة أسوةً بالشهادة الثانوية العامة المصرية.

أما في المرحلة الثانوية، بداية من الصف العاشر وحتى الثاني عشر أو ما يعادلها، فإن المدارس الدولية مطالبة بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية، على أن تحدد الوزارة المنهج والمحتوى الدراسي من خلال نشرات رسمية.

وتدخل درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ في المجموع الكلي للشهادة الدولية بنسبة 10% لكل مادة، أي ما يعادل 20% من الدرجة النهائية. وتُحتسب هذه الدرجات بناءً على امتحان عام تنظمه وزارة التربية والتعليم.

وفيما يخص شهادة الدبلومة الأمريكية، أوضحت الوزارة أن توزيع الدرجات يتم بواقع 40% على معدل GPA، و40% على الاختبارات النهائية الدولية الأمريكية، بينما تخصص نسبة 20% لدرجات امتحاني اللغة العربية والتاريخ اللذين تعقدهما الوزارة وتدخل نتائجهما في المجموع الكلي للطالب.

وأكدت الوزارة أن جميع الطلاب المصريين الحاصلين على شهادات دولية معادلة للثانوية العامة، سواء داخل مصر أو خارجها، ملزمون بأداء امتحانات اللغة العربية والتاريخ وفقًا للقواعد نفسها، وأن هذه الضوابط ستطبق على طلاب رياض الأطفال وحتى الصف التاسع بدءًا من العام الدراسي 2024/2025، بينما تسري على طلاب الصف العاشر أو ما يعادله اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026.

وبهذا تبدأ المدارس الدولية عامها الدراسي الجديد وسط التزام كامل بضوابط وزارة التربية والتعليم التي تستهدف ترسيخ الهوية الوطنية للطلاب والحفاظ على تكافؤ المعايير بين مختلف المسارات التعليمية داخل مصر.