تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ31 من مصر إلى قطاع غزة.. فيديو

تواصل مصر جهودها الإغاثية والإنسانية لدعم سكان قطاع غزة، في ظل الكارثة المتفاقمة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر 2023، إذ انطلقت صباح اليوم الأحد، من معبر رفح البري بالجانب المصري إلى منفذ كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ31 ضمن مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة".

وفي هذا السياق، قال مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح زياد قاسم، إنَّ الجهد الإغاثي المصري لأهالي قطاع غزة مستمر بكامل الإمكانات تحت إشراف الهلال الأحمر المصري المنوط بتنسيق دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وأكد أنَّ المستودعات الموجودة تضم آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والطبية الجاهزة، مشيرًا إلى أن القافلة 31 تتضمن شاحنات محمّلة بمواد غذائية أساسية وحليب أطفال.

وأشار إلى أنَّ مصر تبذل كل ما في وسعها لإيصال المساعدات إلى جميع سكان قطاع غزة، لكن تعنتًا إسرائيليًا مستمرًا يواجه دخول المساعدات.