انطلاق النسخة الأولى من المسابقة الوطنية "DIGITOPIA" بمشاركة 25 ألف متسابق وجوائز 10 ملايين جنيه

أحمد جودة - القاهرة

تشهد مصر انطلاق النسخة الأولى من المسابقة الوطنية "DIGITOPIA" التي تعد الأكبر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسط مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، حيث تقدم للمسابقة أكثر من 25 ألف متسابق شكّلوا ما يزيد على 6500 فريق من جميع محافظات الجمهورية.

وتهدف المسابقة إلى اكتشاف المبدعين والمبتكرين في مجالات التكنولوجيا الرقمية، من خلال ثلاثة مسارات رئيسية هي: حلول البرمجيات والذكاء الاصطناعي، الألعاب والفنون الرقمية، الأمن السيبراني، حيث يتنافس المتسابقون على تقديم مشروعات مبتكرة ونماذج أولية لحلول رقمية قادرة على المساهمة في مواجهة التحديات المجتمعية والاقتصادية.

وتبلغ قيمة الجوائز الإجمالية للمسابقة 10 ملايين جنيه، من بينها جائزة كبرى تصل إلى مليون جنيه، فضلًا عن إتاحة فرص تدريبية متميزة للمشاركين داخل كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في الابتكار وتطوير التكنولوجيا، إلى جانب شركات التدريب وتنمية المهارات.

وتتميز "DIGITOPIA" بشمولها مختلف الفئات العمرية، بدءًا من طلاب الصف الرابع الابتدائي بعمر 10 سنوات، مرورًا بطلاب الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وصولًا إلى الخريجين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة حتى سن 35 عامًا، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركة وتنوعها.

ويشارك في لجان التحكيم أكثر من 90 خبيرًا ومتخصصًا في مجالات الابتكار والتقنيات الرقمية، حيث تقوم هذه اللجان بتقييم الأفكار والمشروعات المتنافسة وفق معايير دقيقة، وعلى مراحل متعددة تغطي المسارات الثلاثة للمسابقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على دعم الشباب المبدع والمبتكر، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال الرقمية، بما يسهم في بناء جيل قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا في مجالات التكنولوجيا الحديثة.