نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقل: تشغيل تجريبي لمونوريل شرق النيل دون ركاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة النقل عن بدء التشغيل التجريبي لمشروع مونوريل شرق النيل دون ركاب، حيث نشرت مجموعة من الصور الحديثة توثق التجارب التشغيلية للمشروع.

ويمتد مونوريل شرق القاهرة من محطة الاستاد بمدينة نصر حتى مركز السيطرة والتحكم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول 56.5 كم، ويشمل 22 محطة، ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).

ويبلغ الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) نحو 100 كم بعدد 35 محطة، ويتكون القطار من 4 عربات، مع خطة مستقبلية لزيادة العربات إلى 8 لمواكبة النمو السكاني بالمناطق العمرانية الجديدة.

ويعد المشروع شريانًا استراتيجيًا لربط إقليم القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة شرقًا، مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، كما يسهل انتقال الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى العاصمة الإدارية، بفضل تكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) بمحطة الفنون والثقافة.

وأكدت وزارة النقل أن المونوريل يمثل نقلة حضارية كبيرة في منظومة النقل الجماعي، كونه وسيلة سريعة، آمنة، وصديقة للبيئة تعمل بالطاقة الكهربائية، بما يسهم في خفض استهلاك الوقود، وتقليل معدلات التلوث، وتخفيف الزحام المروري، فضلًا عن جذب المواطنين لاستخدامه بدلًا من السيارات الخاصة.

ويتميز المونوريل بقدرته على التنفيذ في المناطق الضيقة والمزدحمة ذات الانحناءات الأفقية الكبيرة، دون الحاجة إلى تعديلات جوهرية في المرافق، حيث يسير على مسار علوي بالجزيرة الوسطى للشوارع التي يمر بها، ما يضمن عدم تأثر حركة المرور.