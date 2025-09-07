نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقل: رشق الأطفال للقطارات بالحجارة خطر يهدد الأرواح والممتلكات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت وزارة النقل، في بيان رسمي اليوم، من خطورة ظاهرة رشق بعض الأطفال للقطارات بالحجارة، مؤكدة أن هذه الممارسات لا تُعد مجرد سلوك سلبي، بل تمثل تهديدًا مباشرًا لأرواح الركاب وسائقي القطارات، فضلًا عن الأضرار الجسيمة التي تلحق بالجرارات والعربات.

وأوضحت الوزارة أن إصلاح هذه التلفيات يتم من ميزانية هيئة السكك الحديدية، وهو ما يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين المواطنين يوميًا، مشددة على أن السكك الحديدية ملك للشعب بأكمله، والحفاظ عليها مسؤولية جماعية.

وناشدت وزارة النقل جميع المواطنين التعاون معها في نشر التوعية بخطورة هذه الظاهرة، ودعوة الأطفال والشباب للابتعاد عن مثل هذه التصرفات التي تعرض حياة الآخرين للخطر وتهدر المال العام.