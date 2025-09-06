نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محاصيلنا كادت تهلك.. أهالي الصف يناشدون وزير الري بتوفير المياه في الترعة البرمبلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم أهالي مركز ومدينة الصف، بجنوب محافظة الجيزة، باستغاثة إلى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، يناشدونه بالتدخل لإنقاذ أراضيهم من العطش، نتيجة انقطاع المياه في الفرع 17 من الترعة البرمبلية، منذ 20 يومًا متصلًا تقريبًا.

وقال أمير غوينم، أحد أهالي الصف، إن الفرع 17 من الترعة البرمبلية تصل إليه المياه من البرمبل في أطفيح، وهي ممتدة إلى مركز الصف، ويروي عليها أكثر من 200 فدان في مركز الصف.

وأضاف «غوينم» أن المياه انقطعت منذ 20 يومًا تقريبًا، مما تسبب في جفاف وعطش شديد للأراضي، وكادت المزروعات تهلك خاصة في فصل الصيف، ما يزيد من عطش الأراضي الزراعية وهلاك المحاصيل.

وأشار أحد أهالي الصف، إلى أن الأهالي قاموا بالاستفسار عن سبب انقطاع المياه عن الفرع 17 من الترعة البرمبلية، فقيل لهم إن بعض المزارعين يقومون بتحويل المياه قبل أن تصل إليهم في مركز الصف إلى مزارع جبلية.

وطالب الأهالي وزير الري بالتدخل لإنقاذ المحاصيل الزراعية، وأن تكون هناك مناوبة ثابتة تأتي فيها المياه للترعة، خاصة وأن مشكلة انقطاع المياه عن الترعة البرمبلية في هذه المنطقة متكررة.

