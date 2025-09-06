أحمد جودة - القاهرة - مصر توقع عقدًا مع "سايلون الصينية" لإنشاء أكبر مصنع إطارات بالمنطقة باستثمارات مليار دولار في "اقتصادية قناة السويس"

مصر توقع عقدًا مع "سايلون الصينية" لإنشاء أكبر مصنع إطارات بالمنطقة باستثمارات مليار دولار في "اقتصادية قناة السويس"، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات وتعزيز السلاسل التصنيعية المرتبطة بها، شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع عقد مع مجموعة سايلون الصينية – Sailun Group، إحدى كبرى الكيانات الصناعية العالمية المتخصصة في صناعة الإطارات، لإنشاء مصنع ضخم للإطارات الأوتوماتيكية بأنواعها، باستثمارات إجمالية تصل إلى مليار دولار.

قدرات إنتاجية عملاقة

من المقرر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصنع أكثر من 10 ملايين إطار سنويًا.

المرحلة الأولى من المشروع تستهدف إنتاج 3 ملايين إطار للسيارات الركوب و600 ألف إطار للشاحنات والحافلات.

يهدف المشروع لتغطية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض للأسواق الخارجية، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية.

سايلون الصينية

مواصفات المشروع

يقام المصنع على مساحة 350 ألف متر مربع داخل المنطقة الصناعية بالسخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

يتم تنفيذه بنطاق المطور الصناعي "شركة ييدا مصر".

مدة تنفيذ المشروع تمتد إلى 3 سنوات، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى في عام 2026.

أهمية استراتيجية

يمثل المشروع إضافة نوعية لخطط الدولة في توطين صناعة السيارات ومستلزماتها، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كأحد أهم المراكز الصناعية واللوجستية في المنطقة.