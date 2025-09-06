نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطوير سوق العتبة نقلة نوعية لتحويلها إلى مركز حضاري وتجاري منظم.. أبرز ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار جولته الميدانية اليوم بمحافظة القاهرة، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير سوق العتبة بوسط القاهرة، والذي يأتي تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، وضمن مستهدفات رؤية مصر 2030 لتطوير المناطق التراثية والتاريخية، ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

أبرز ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء

المشروع يستهدف تحويل سوق العتبة إلى مركز حضاري وتجاري منظم.

التطوير يهدف إلى دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.

الخطة تشمل الحفاظ على الطابع التراثي والمعماري للمنطقة.

المشروع يعزز من القيمة الاقتصادية والاستثمارية لوسط القاهرة.

تفاصيل الجولة والمشروع

رافق رئيس الوزراء خلال الجولة:

الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة.

المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

المهندس أحمد العصار، رئيس شركة المقاولون العرب.

السيد أحمد رزق، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) في مصر.

كما شارك قيادات من جهاز تعمير القاهرة الكبرى والجهاز القومي للتنسيق الحضاري والجهات المنفذة للأعمال.

تصريحات وزيرة التنمية المحلية

المشروع يتم تنفيذه بالتنسيق بين جهاز تعمير القاهرة الكبرى والجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 50 مليون جنيه.

الانتهاء من البنية التحتية بنسبة 100% (الصرف الصحي – المياه – الكهرباء – الاتصالات – الغاز).

نسبة إنجاز أعمال التطوير بلغت نحو 80%.

أعمال المرحلة الأولى

تطوير 3 شوارع رئيسية: يوسف نجيب، الجوهري، العتبة الخضراء (امتداد الجوهري) بإجمالي طول 321 مترًا.

تخصيص ممرات بعرض 4 أمتار لسيارات الطوارئ.

تطوير واجهات 105 محلات تجارية وفق هوية بصرية موحدة.

ترميم ورفع كفاءة 3 عقارات ذات طراز معماري مميز، وتطوير 11 عقارًا مطلًا على السوق.

أعمال التطوير الجارية

دهان واجهات المحلات التجارية بألوان موحدة.

رصف الأرضيات بالإنترلوك.

تركيب المظلات وكشافات الإضاءة الحديثة.

تصميم يافطات المحلات بخامات عالية الجودة (كلادينج – سيمنت بورد).

توريد الطاولات المخصصة للباعة.

تركيب منظومة متكاملة لكاميرات المراقبة لتعزيز الأمن والسلامة.

جولة رئيس الوزراء بميدان العتبة

اطلع مدبولي على: