المنتخب يطير إلي بوركينا فاسو في الرابعة عصر الغد.. والرحلة تستغرق 6 ساعات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 سبتمبر 2025 07:28 مساءً - أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة أن الفريق سيتوجه في الرابعة عصر غدًا الأحد الي بوركينا فاسو لمواجهتها في الثلاثاء المقبل بتمام السابعة مساء في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

اضاف إبراهيم حسن أن الفريق سيتوجه لبوركينا على متن طائرة خاصة في رحلة تستغرق اكثر من 6 ساعات .

أشار مدير منتخب مصر أن الفريق سيخوض تدريب صباح غدا الاحد باستاد القاهرة ثم السفر بعدها لبوركينا فاسو .

جدول ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على إثيوبيا

١) مصر: 19 نقطة

2) بوركينا فاسو: 14 نقطة

3) سيراليون: 9 نقاط

4) غينيا بيساو: 7 نقاط

5) إثيوبيا: 6 نقاط

6) جيبوتي: 1 نقطة