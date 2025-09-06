وزير الخارجية: مؤامرات وتحديات وجودية تحيط بمصر.. وفلسطين قضيتنا الأولى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 سبتمبر 2025 07:28 مساءً - حذر الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، من مؤامرات وتحديات وجودية تحيط بمصر والمنطقة العربية من كل الجبهات، مشيراً إلى أن التاريخ لم يشهد من قبل اندلاع أزمات بهذا القدر من التزامن حول الدولة المصرية.

وأكد عبد العاطي، خلال كلمته في الصالون الثقافي بماسبيرو، أن القضية الفلسطينية تأتي على رأس أولويات مصر، مشدداً على أن ما يشهده قطاع غزة من إبادة وتجويع يهدد القضية الفلسطينية بأكملها. وأضاف أن هناك استهدافاً ممنهجاً للمدنيين حتى أثناء محاولاتهم الحصول على الغذاء، موضحاً أن المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع "محدودة للغاية"، ولا تتجاوز 200 شاحنة يومياً في أقصى تقدير.

وأشار وزير الخارجية إلى أن قضية المياه تمثل التحدي الوجودي الأول لمصر، مؤكداً أن الدولة المصرية لن تقبل بأي مساس بحقوقها المائية، قائلاً: "لن نتهاون في قطرة مياه واحدة". وأضاف أن التحديات الإقليمية تتصاعد بشكل متزامن، لكن مؤسسات الدولة قادرة على حماية مصالحها وأمنها القومي.

وشدد عبد العاطي على أن مصر مستمرة في الدفاع عن مصالحها الحيوية وحماية أمنها، إلى جانب الدفاع عن المصالح العربية، مؤكداً أن "مصر لن تُمس بسوء" بفضل قوة مؤسساتها وقدرتها على مواجهة التحديات.