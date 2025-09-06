عاجل- انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء غدًا الأحد 7 سبتمبر 2025

أحمد جودة - القاهرة - انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء غدًا الأحد 7 سبتمبر 2025

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن غدًا الأحد 7 سبتمبر 2025 يشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على معظم المناطق، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للحرارة رطب ليلًا.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية عن المعلنة بمقدار يتراوح بين (2-4) درجات.

حالة البحرين

البحر المتوسط: معتدل، ارتفاع الأمواج (1.5 – 2.25 متر).

البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، ارتفاع الأمواج (1.5 – 2.5 متر).

خليج السويس: معتدل إلى مضطرب، ارتفاع الأمواج (2 – 3 متر).

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 7 سبتمبر 2025