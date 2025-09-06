نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يوجّه بسرعة الانتهاء من قانون المنشآت الطبية وإنشاء مراكز وطنية لمواجهة التحديات الصحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة الطبية وتعزيز الاستعداد لمواجهة التحديات الصحية الراهنة والمستقبلية، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من القرارات المهمة التي تستهدف دعم الاستثمار في القطاع الطبي، وإنشاء مراكز متخصصة، إلى جانب متابعة المبادرات الصحية الرئاسية والاستراتيجية الوطنية للسكان.

قانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة

وجّه الرئيس بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم إنشاء وتشغيل المنشآت الطبية الخاصة، وذلك في إطار دعم الاستثمار في القطاع الطبي وتكامله مع منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا على أهمية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الطبي وصناعة الدواء.

مراكز وطنية لمواجهة الأوبئة والأمراض

وجّه الرئيس بدراسة إنشاء:

المركز المصري للتحكم في الأمراض

المركز المصري للطب الدقيق

ليكونا محوري ارتكاز استباقيين لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالأوبئة والأمراض، مع تطوير المنظومة الطبية المصرية ورفع جاهزيتها.

المبادرات الرئاسية الصحية

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، مستجدات 15 مبادرة رئاسية، منها القضاء على قوائم الانتظار والعلاج على نفقة الدولة. ووجّه الرئيس بالتركيز على:

تقليص قوائم الانتظار للعمليات الجراحية

توفير العلاج للحالات الحرجة

تطبيق برنامج أجهزة مراقبة السكر غير الاختراقية للأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول

الاستراتيجية الوطنية للسكان

كما استعرض وزير الصحة التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان، مشيرًا إلى النتائج الإيجابية للمسح الصحي للأسرة المصرية. ووجّه الرئيس بضرورة تكثيف الجهود لمواجهة التحديات الديموغرافية، عبر تعزيز الوعي المجتمعي والبرامج التعليمية، بما يسهم في تحقيق التوازن السكاني المستدام.