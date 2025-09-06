نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يهنئ مرشح الوزارة الفائز بالمركز الأول في مسابقة "بريكس" بالبرازيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، المتسابق محمد أحمد فتح الله أحمد، مرشح الأوقاف المصرية، على فوزه بالمركز الأول في مسابقة "بريكس" المقامة بجمهورية البرازيل الاتحادية، بتاريخ 5 من سبتمبر 2025م.

كما وجه وزير الأوقاف تحية له داعيًا إياه وكل أبناء الوزارة للتنافس في الخير والتميز، معربًا عن اعتزازه بدولة التلاوة المصرية التي أبهجت سماء التلاوة في ربوع دول العالم، مؤكدًا عزم وزارة الأوقاف المصرية على رعاية هذه المواهب القرآنية المتميزة، بما يسهم في تخريج أجيال جديدة من القراء العظام، تليق بمكانة مصر وريادتها.

وتقديرًا لهذا التميز، فقد قرر الوزير تكريم المتسابق الفائز لتفوقه القرآني، وتشريفه لمصر في هذا المحفل الدولي الكبير.