وكيل الأزهر ومفتي الجمهورية يفتتحان دارًا لتحفيظ القرآن الكريم بقرية مجول بالغربية

أحمد جودة - القاهرة - افتتح د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور/ نظير عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، دارًا لتحفيظ القرآن الكريم بقرية مجول التابعة لمحافظة الغربية، بحضور الشيخ مجدي بدوي، رئيس منطقة الغربية الأزهرية، والدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، وعدد من المسؤولين المحليين وأهالي القرية.

وأكد وكيل الأزهر أهمية العناية بخدمة القرآن الكريم ورعاية أهله، مشددًا على أن افتتاح مثل هذه الدور يسهم في إعداد أجيال ناشئة على حفظ كتاب الله والتحلي بقيمه وأخلاقه، بما يعزز من دورها في خدمة المجتمع وبناء الإنسان.

وأضاف أن دعم مراكز تحفيظ القرآن الكريم يُعد واجبًا دينيًا ومجتمعيًا، موضحًا أن هذه الدور تمثل منارات لنشر الوعي الصحيح وترسيخ القيم الأخلاقية بين أبناء الوطن.

وأشار إلى أن المجتمعات التي تحتضن كتاب الله تُبنى على أسس راسخة من القيم والفضائل، داعيًا إلى تكاتف الجهود لدعم هذه المبادرات المباركة حتى تحقق أهدافها في تربية النشء وتنشئتهم على حب القرآن والعمل به.

من جانبه، أعرب مفتي الجمهورية عن سعادته بالمشاركة في افتتاح هذه الدار، مؤكدًا أن خدمة القرآن الكريم شرف عظيم، وأن رعاية حفظة كتاب الله، وتيسير سبل تعليم كتاب الله من أعظم القربات التي ينبغي أن يتسابق إليها الجميع.

وأوضح أن الأمة بحاجة ماسة إلى جيل واعٍ ومتخلق بأخلاق القرآن، قادر على مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل لوطنه، داعيًا الأهالي إلى تشجيع أبنائهم على الالتحاق بدور التحفيظ لما تمثله من حصانة لهم ضد الأفكار المنحرفة والسلوكيات السلبية.

