الأوقاف تعلن انطلاق فعاليات مبادرة«مساجدنا حياة» تنطلق من مسجد الشيخ عبد الحكم بالبحيرة

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات مبادرة «مساجدنا حياة» من مسجد الشيخ عبد الحكم بمحافظة البحيرة، بتنظيم مديرية أوقاف البحيرة، وبالتعاون مع اتحاد «بشبابها» بمركز أبو المطامير التابع لوزارة الشباب والرياضة.

وشهدت الفعاليات قافلة طبية للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر استفاد منها أكثر من 200 مصلٍّ، كما جرى توزيع أدوات مدرسية على أكثر من 150 طفلًا، إلى جانب تقديم 10 هدايا مالية للفائزين في مسابقة الأسئلة الدينية.

وحضر القافلة الشيخ عبد المعطي أبو جبير، مدير إدارة أوقاف أبو المطامير؛ والشيخ محمد خالد؛ والمهندس هاني الملوي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد بمحافظة البحيرة؛ والأستاذ عمرو عبد القادر أبو خشيم، إلى جانب حضور كبير من أعضاء اتحاد «بشبابها» بمركز أبو المطامير. كما شاركت في القافلة لجنة الشئون الطبية والعمل الأهلي والتنموي.

وقد وجّه المنسق محمد حسن، ومسئول التنظيم الأستاذ محمود الشرنوبي، الشكر لرؤساء اللجان وأعضاء الاتحاد على مشاركتهم في إنجاح الفعاليات، مؤكدين أن هذه الجهود تأتي في إطار تفعيل الدور المجتمعي للمساجد ومراكز الشباب تحت مظلة وزارة الأوقاف ووزارة الشباب والرياضة.