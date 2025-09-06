نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. “الصحفيين” تنظّم مؤتمرًا لدعم الأسرى الفلسطينيين ومناقشة كتابي الأسير أسامة الأشقر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين مؤتمرًا لدعم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من خلال إلقاء الضوء على تجربة الأسير الفلسطيني "أسامة الأشقر"، الذي قضى 23 عامًا في سجون الاحتلال.

تقام الفاعلية غدًا الأحد 7 سبتمبر 2025م، الساعة 7 مساءً بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع بمبنى النقابة.

وتتضمن الاحتفالية مناقشة وتوقيع كتابي أسامة الأشقر (للسجن مذاقٌ آخر)، و(رسائل كسرت القيد)، الصادرين عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام، بالإضافة لفقرة فنية على أنغام العود يحييها المطرب وعازف العود أحمد نبيل.

يناقش الكتابين د. حيدر الجبوري مدير إدارة شئون فلسطين بجامعة الدول العربية، ود. طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية والأمن القومي بجامعة القاهرة، ود. محمد غريب أمين سر حركة فتح الفلسطينية بالقاهرة.

وتدير الندوة الكاتبة الصحفية إنجي عبدالوهاب.

وتطلق نقابة الصحفيين مبادرة وحملة خلال الفعالية لدعم الصحفيين الفلسطينيين، الذين كشفوا زيف رواية الاحتلال، ويواصلون نقل الحقيقة للعالم رغم كل محاولات التعتيم والتصفية الجسدية.

وتهدف المبادرة لكشف تفاصيل الجرائم المروعة، التي ارتكبها الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 250 صحفية وصحفيًا منذ اندلاع الحرب الأخيرة، تمثل الجريمة الأكبر في العصر الحديث بحق الصحافة وحاملي الكلمة الحرة.

كما تتضمن المبادرة الترتيب والتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، لملاحقة مجرمي الحرب، الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات الجسيمة بحق الصحفيين، ومحاسبتهم أمام الهيئات القضائية الدولية المختصة.