بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق مدينة الرحمن بالهرم

بدأت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم في تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق مدينة الرحمن الكائن أسفل الطريق الدائري بنطاق حي الهرم وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير الأنفاق والمحاور المرورية الحيوية.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة مستمرة في خطة تطوير ورفع كفاءة الأنفاق والمحاور المرورية الهامة بنطاق الأحياء والمراكز بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حركة المرور، مشددًا على الالتزام بالمعايير الفنية وسرعة إنجاز الأعمال لتخفيف المعاناة عن المواطنين.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بالالتزام بخطط تطوير وصيانة الأنفاق بشكل دوري، مع تكليف دوريات ثابتة للمرور المستمر لمتابعة حالة النظافة ومنع أي إشغالات أو أعمال فرز للمخلفات داخل وحول الأنفاق، مؤكدًا أن للمواطن الحق في السير بطريق ممهد وآمن يليق به.

ومن جانبه أوضح طه عبد الصادق رئيس حي الهرم أن اعمال تطوير نفق مدينة الرحمن الجاري تنفيذها تشمل رفع كفاءة شبكة الإنارة داخل النفق وطلاء وترميم الحوائط، وتركيب البلدورات والإنترلوك بمسار الطريق مؤكدًا متابعته المستمرة للأعمال ميدانيًا لضمان تنفيذها بالجودة المطلوبة وفي التوقيتات المحددة.

