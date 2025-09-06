نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زاهي حواس يفتتح جولته في إيطاليا بمحاضرة داخل الكولوسيوم بروما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس جولته العلمية في إيطاليا، والتي تشتمل على 8 مدن رئيسية، بمحاضرة في العاصمة الإيطالية روما.

أقيم اللقاء الأول في موقع الكولوسيوم الأثري، حيث شهد حضورًا واسعًا من الشخصيات الثقافية والدبلوماسية.

استهلت الفعالية مديرة الكولوسيوم بكلمة تقديمية عن المحاضرة والاكتشافات الأثرية الحديثة التي يقودها حواس في مصر.

وألقى السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، كلمة رحّب فيها بالعالم المصري، مشيدًا بدوره في الترويج للحضارة المصرية على المستوى الدولي.

كما شهدت الأمسية مناظرة وحوارًا ثقافيًا، بين الدكتور زاهي حواس والإعلامي والمعلق التلفزيوني الإيطالي الشهير روبرتو جياكوبو، قبل أن يلقي حواس محاضرته التي استمرت لمدة ساعة كاملة، تناول فيها أحدث الاكتشافات الأثرية في مصر ورسالة الحضارة المصرية للعالم.

وتستمر جولة حواس في إيطاليا لتشمل ثماني مدن، في إطار جهوده المستمرة لتعريف العالم بالآثار المصرية والاكتشافات الجديدة.