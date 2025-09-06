نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج مساء الجمعة ٥ سبتمبر ٢٠٢٥ مع السيد "ستيف ويتكوف" المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، وذلك في إطار الاتصالات الدورية لتناول التطورات في قطاع غزة.

تناول الاتصال الجهود المشتركة للتوصل لوقف اطلاق النار فى غزة والتى تستند إلى العناصر المقترحة للمبعوث الامريكى، حيث شدد الوزير عبد العاطى على أهمية تجاوب اسرائيل مع الصفقة المقترحة من أجل خفض التصعيد وحقن دماء الشعب الفلسطينى ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى.

واستعرض الوزير عبد العاطي التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية الكارثية التي وصلت إلى حد المجاعة، محذرا من خطورة وتداعيات توسع العمليات العسكرية في غزة واستمرار استخدام التجويع كسلاح. كما أطلع الوزير عبد العاطي المبعوث الأمريكي علي استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر دولى للتعافى المبكر واعادة الإعمار فور الإعلان عن وقف اطلاق النار، وذلك وفقا للخطة العربية - الإسلامية التى تم اعتمادها فى القمة العربية بالقاهرة فى شهر مارس الماضى.

كما استعرض الجانبان تطورات الملف النووى الإيراني، حيث تناول الوزير عبد العاطي الجهود والاتصالات الرامية لتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات، وتقريب وجهات النظر واتاحة الفرصة للحلول الدبلوماسية والحوار بهدف التوصل لتسوية مستدامة تراعى مصالح جميع الأطراف وتسهم في خفض التصعيد واستعادة الثقة وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط.