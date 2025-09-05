القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثبوبيا بتعليق خاتم بطيشة والكوالينى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 سبتمبر 2025 10:32 مساءً - القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026، والمقررة فى العشرة مساء اليوم، حيث يذاع اللقاء عبر قناة 1 SSc السعودية اصاحبة الحقوق الحصرية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تنقل قناة «ON Sport 1 HD» اللقاء داخل مصر.

من هو معلق مباراة مصر ضد إثيوبيا؟

يعلق على مباراة منتخب مصر ضد منتخب إثيوبيا، الثنائي حاتم بطيشة ومحمد الكواليني للتعليق على أحداث المباراة، حيث سيتولى بطيشة الوصف على قناة أون سبورت، بينما يقدم الكواليني صوته عبر قنوات SSC.

ويلتقى المنتخب الوطنى المصري ضد إثيوبيا، على أرضية ستاد القاهرة بالجولة السابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالمم 2026.

ترتيب منتخب مصر

يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بـ9 نقاط، ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، ومنتخب إثيوبيا في المركز الخامس برصيد 6 نقاط، ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

‎ويتبقى 4 جولات في تصفيات كأس العالم، تقام في التوقف الدولي لشهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2025 الجاري.