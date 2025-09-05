أخبار مصرية

فلسطين: تصريحات نتانياهو اعتراف إسرائيلى بمخططات التهجير.. ومصر تلعب دوراً حاسماً لنصرة شعبنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 سبتمبر 2025 09:32 مساءً - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التصريحات والمواقف الاستفزازية التي صدرت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتهم الباطلة والهجوم غير المبرر على جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتعتبرها اعترافات إسرائيلية رسمية بمخططات التهجير التي ينفذها الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة.

 

وثمنت الخارجية الفلسطينية فى بيان، مواقف مصر الشقيقة رئيساً وحكومةً وشعباً الداعمة والمساندة لقضايا وحقوق شعبنا، ووقوفها الدائم إلى جانب قطاع غزة ومواطنيه في وجه جرائم الإبادة والتهجير، وأكدت أن الموقف المصري يلعب دوراً حاسماً في نصرة شعبنا وحقوقه في المحافل كافة ويقف سداً منيعاً لإفشال مخططات التهجير والضم.

