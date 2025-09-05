اللواء الدويري لـ الجلسة سرية": مصر تمتلك منظومة عمل متكاملة في الملف الفلسطيني ورؤية واضحة لتفعيل منظمة التحرير

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 سبتمبر 2025 07:31 مساءً -

أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، أن مصر تعتمد على منظومة عمل متكاملة في التعامل مع القضية الفلسطينية، وليست مجرد دولة عابرة تتحرك بشكل فردي، بل هناك قيادة سياسية واضحة ذات موقف ثابت، وجهاز مخابرات مكلف بمتابعة الملف، بالإضافة إلى وفد أمني ينفذ المهام، مما يخلق توازنًا وفعالية في إدارة هذا الملف الحيوي.

وأشار الدويري، خلال لقاء ببرنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر ، إلى أهمية البيان الذي أصدرته الفصائل الفلسطينية خلال اجتماعها في القاهرة بتاريخ 17 مارس 2005، موضحًا أن هذا البيان شكّل نقطة انطلاق لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وأن جميع البيانات التي صدرت بعد ذلك التاريخ عادت وتستند إلى مرجعية 2005 في هذا الشأن.

وأوضح: "كنا نرى أن منظمة التحرير هي الإطار الوطني المهم، ولكن هناك ضرورة لتفعيلها وتطويرها لتلعب الدور الذي تستحقه، ولذلك، في 2005، شكلنا لجنة للأمناء العامين تجتمع بشكل دوري بهدف تفعيل المنظمة وتعزيز دورها في قيادة العمل الوطني الفلسطيني".