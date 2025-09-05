مقال رأى لوزير الخارجية فى موقع أمريكى حول مقترح وقف إطلاق النار فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 سبتمبر 2025 06:35 مساءً - نشر موقع Washington Examiner الأمريكى، يوم 5 سبتمبر 2025، مقال رأى للدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بعنوان "فى مفترق طرق فى غزة: لماذا يُعد اتفاق وقف إطلاق النار لحظة فاصلة" تناول فيه المقترح المطروح لوقف إطلاق النار فى غزة.

أشار الوزير عبد العاطى إلى الوقوف اليوم عند مفترق طرق محورى فى الحرب على غزة، فيمكن أن تنتهى الحرب أو تستمر إلى أجل غير مسمى بما سيؤدى إلى عواقب كارثية إضافية، مؤكدا أن المقترح المطروح لوقف إطلاق النار، الذى قدمته مصر وقطر، يمكن أن يُنقذ المنطقة من المزيد من إراقة الدماء, مستعرضًا تفاصيله التى تتضمن هدنة لمدة ٦٠ يوما، يتم خلالها العمل على التوصل لوقف إطلاق نار دائم يُنهى الحرب، بالإضافة إلى إطلاق سراح ١٠ رهائن إسرائيليين، واستعادة جثث 18 قتيل، وإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين فى السجون الإسرائيلية. كما سيُتيح الاتفاق تقديم مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للفلسطينيين الذين عانوا من مأساة إنسانية مروعة.

أكد وزير الخارجية على أن المقترح فرصة لتغيير الصراع من دائرة عنف لا تنتهى إلى مسار نحو التهدئة والتعافى، حيث وافقت حركة حماس عليه، مؤكدًا أن الكرة الآن فى ملعب إسرائيل التى سيكون قرارها إما وضع النزاع على طريق الحل أو استمرار التصعيد، مشددًا على ضرورة التعجيل فى تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين فى غزة. واستعرض الوزير عبد العاطى زيارته الأخيرة لمعبر رفح، حيث كانت آلاف الشاحنات مصطفة على الحدود محمّلة بإمدادات إنسانية منقذة للحياة، وبينما ظل معبر رفح من الجانب المصرى مفتوحا دوما، فإن احتلال إسرائيل للجانب الفلسطينى من المعبر هو ما أعاق تدفق المساعدات، مشيرًا لتأكيد الأمم المتحدة وعدة وكالات تابعة لها على معاناة غزة من مجاعة.

واستعرض وزير الخارجية دور مصر الريادى فى تخفيف معاناة الفلسطينيين فى غزة، حيث قدمت أكثر من 70% من إجمالى المساعدات الإنسانية والإغاثية التى أُرسلت إلى غزة، والتى تُقدّر بحوالى 550 ألف طن من الغذاء والإمدادات الطبية منذ بداية الحرب. وقد دعم هذا الجهد أكثر من 35 ألف متطوع مصرى يعملون بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري. كما استقبلت مصر 18,560 فلسطينيا مصابا ومرافقا لهم لتلقى العلاج فى 172 مستشفى فى أنحاء الجمهورية. كما أكد وزير الخارجية على استضافة مؤتمر دولى فى مصر لمناقشة التعافى المبكر وإعادة إعمار غزة بمجرد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، حيث سيستند على خطة من ثلاث مراحل أقرّتها القمة العربية فى مارس الماضى تهدف إلى إعادة إعمار غزة، مع ضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم دون تهجير.

أكد الوزير عبد العاطى على أن مقترح وقف إطلاق النار يُقدم مسارا معقولا للمضى قدما، وأن مصر ستواصل العمل بلا كلل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم هذه الجهود، حيث يتطلب التعايش المشترك رؤية وشجاعة والتزاما راسخا بإنهاء دائرة العنف. وشدد على أن تحقيق السلام فى الشرق الأوسط سيكون بمثابة علامة بارزة لجهود الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى تعزيز السلام حول العالم.