وفاة خطيب مسجد عقب إلقائه خطبة الجمعة بالإسماعيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 سبتمبر 2025 06:35 مساءً - شهد مسجد الكرام البررة بحى السلام بمحافظة الإسماعيلية وفاة الخطيب عقب القائه خطبة الجمعة اليوم.

وشيّع أهالى محافظة الإسماعيلية اليوم الجمعة أحد أبنائها من علماء وزارة الأوقاف، حيث توفي الشيخ عبد الرحمن علي محمد علي وهدان، خطيب مكافأة معتمد على بند مقيم شعائر، عقب إلقائه خطبة الجمعة وأداء الصلاة بمسجد الكرام البررة بحي السلام.

وكان الفقيد، مقيم شعائر بإدارة أوقاف القنطرة شرق ويؤدي الخطبة ضمن إدارة أوقاف الإسماعيلية، قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة عقب انتهاء الصلاة، حيث جرى نقله مباشرة إلى المستشفى الأميري، لكنه فارق الحياة هناك.

ومن جانبها، نعت مديرية أوقاف الإسماعيلية الفقيد، ووجّه الدكتور عبد الخالق عطيفي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، بتكليف وفد رفيع المستوى برئاسة مدير شؤون الإدارات، لأداء واجب العزاء ومتابعة إنهاء إجراءات الدفن، ثم التوجه إلى مسقط رأسه بمدينة القرين لمواساة أسرته وأهله.

كما قام الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، بتكليف وفد من أوقاف الشرقية لأداء واجب العزاء ومشاركة زملاء الراحل في تقديم المواساة لأسرته.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية أنه سيتم رفع مذكرة إلى وزارة الأوقاف لصرف إعانة عاجلة لأسرة الفقيد، تنفيذًا لتوجيهات معالي الوزير والسيد رئيس القطاع الديني.