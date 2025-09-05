نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ الجيزة “ تضبط 4.5 طن دواجن وجلود ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأوسيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكنت محافظة الجيزة من ضبط 4.5 طن من الدواجن والرؤوس والجلود والدهون غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمركز ومدينة أوسيم، وذلك خلال حملة مشتركة بين مديرية الطب البيطري ومجلس مدينة أوسيم ومباحث التموين، وذلك في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لخطة المحافظة في تكثيف الرقابة على الأسواق وضمان جودة وسلامة المعروض من المواد الغذائية، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأشار المحافظ إلى أن حماية صحة المواطن تمثل أولوية قصوى للعمل التنفيذي بالمحافظة، مؤكدًا أن ضبط مثل هذه الكميات الكبيرة من المنتجات الغذائية غير الصالحة يعكس يقظة الأجهزة المختصة وجهودها المكثفة في التصدي لكل ما يهدد سلامة الغذاء وصحة المواطنين.

وتؤكد محافظة الجيزة استمرارها في تنفيذ الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامة المعروضات الغذائية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

