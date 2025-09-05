عائلات المحتجزين: لم تعرض علينا خطة لضمان سلامة أبنائنا خلال العملية العسكرية بغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 سبتمبر 2025 12:20 مساءً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الضباط أوضحوا لعائلات المحتجزين أن احتمال إصابة أبنائهم يزداد مع بدء عملية مدينة غزة، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقالت عائلات المحتجزين الاسرائيليين: لم تعرض علينا خطة لضمان سلامة أبنائنا بالعملية العسكرية بمدينة غزة، ونشعر بالصدمة إزاء قرار زامير دعم حرب غير ضرورية، والجيش ليس لديه معلومات استخباراتية دقيقة عن أماكن وجود المحتجزين في غزة.

وتحدثت عائلات المحتجزين الإسرائيليين عن أن عملية غزة تعرض أبناءهم لخطر داهم ومباشر وأبناؤهم يواجهون خطر القتل والضياع إلى الأبد بين أنقاض غزة دون أي إجراءات لحمايتهم.