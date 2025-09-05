طقس الجمعة.. حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء وشديد الحرارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 سبتمبر 2025 11:24 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة 5 سبتمبر، طقسا معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حارا رطبا نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائلا للحرارة رطبا ليلاً.
وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أنه من المتوقع اليوم شبورة مائية من 8:4 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.
كما تظهر بعض السحب المنخفضة صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها أحياناً سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.
ومتوقع ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجات، ونشاط رياح على بعض المناطق من شواطئ مطروح - العلمين مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من (2.25:1.5) متر.
وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:
الطقس فى القاهرة
العظمى 36 درجة.
الصغرى 25 درجة.
الطقس فى الإسكندرية
العظمى 31 درجة.
الصغرى 23 درجة.
الطقس فى مطروح
العظمى 31 درجة.
الصغرى 23 درجة.
الطقس فى سوهاج
العظمى 40 درجة.
الصغرى 24 درجة.
الطقس فى قنا
العظمى 41 درجة.
الصغرى 25 درجة.
الطقس فى أسوان
العظمى 41 درجة.
الصغرى 25 درجة.