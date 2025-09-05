أخبار مصرية

الأوقاف تكرم 200 متسابق في حفظ القرآن الكريم بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تكرم 200 متسابق في حفظ القرآن الكريم بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرمت وزارة الأوقاف 200 متسابق من حفظة القرآن الكريم، خلال احتفالية نظمتها مديرية أوقاف القاهرة بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها.

وأكد الدكتور خالد صلاح الدين، مدير مديرية أوقاف القاهرة، أن الوزارة تولي رعاية خاصة لحفظة كتاب الله، مشيرًا إلى أنهم يمثلون القدوة للأجيال المقبلة ونماذج مضيئة تؤكد عناية الدولة بالقرآن الكريم وأهله.

وأوضح أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار خطط الوزارة المتواصلة لدعم حفظة القرآن وتشجيع الناشئة على الارتباط بكتاب الله، بما يعزز الدور الدعوي والتربوي لوزارة الأوقاف.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

