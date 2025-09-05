أحمد جودة - القاهرة - التموين تمد فترة الأوكازيون الصيفي حتى 30 سبتمبر بـمشاركة أكثر من 3200 محل

التموين تمد فترة الأوكازيون الصيفي حتى 30 سبتمبر بـمشاركة أكثر من 3200 محل، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مد فترة التصفية الموسمية الثانية (الأوكازيون الصيفي) لعام 2025 حتى يوم 30 سبتمبر الجاري، وذلك لإتاحة المزيد من الوقت أمام المواطنين للاستفادة من التخفيضات على مختلف السلع والمنتجات، خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، وبما يخفف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

وأكدت الوزارة أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون منذ انطلاقه تجاوز 3200 محل من مختلف القطاعات التجارية، مشيرةً إلى أن نسب التخفيضات متفاوتة بما يتيح للمواطنين فرصًا متعددة للحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

كما تواصل الأجهزة الرقابية بالوزارة تنفيذ حملاتها اليومية لمتابعة التزام المحال التجارية بالمواصفات ونسب التخفيضات المعلنة وجودة السلع، وضمان عدم وجود أي ممارسات تضر بحقوق المستهلك.