نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الثانوية 2025/2026 بالفصل الدراسي الأول ومواعيد المراجعة والامتحانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد العام الدراسي 2025/2026 انطلاقة مميزة لطلاب المرحلة الثانوية العامة مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطة توزيع منهج مادة اللغة العربية للصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي، حيث أوضحت الوزارة تفاصيل الخطة الخاصة بالفصل الدراسي الأول، بما يضمن وضوح الرؤية للطلاب والمعلمين مع بداية الدراسة.

ووفقًا لما أعلنته الوزارة، فإن تدريس منهج اللغة العربية يمتد عبر شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، على أن تخصص نهاية ديسمبر لمراجعة شاملة تسبق انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ويهدف هذا التوزيع إلى تنظيم عملية الشرح وتوزيع المحتوى بشكل تدريجي يساعد الطلاب على الاستيعاب والتحضير الجيد.

وتتسق خطة توزيع منهج اللغة العربية مع الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الجديد، حيث تنطلق الدراسة في المدارس الدولية يوم 7 سبتمبر، بينما تبدأ في المدارس الرسمية والخاصة واليابانية والمدارس القومية يوم 20 سبتمبر 2025.

ويبلغ عدد أسابيع الفصل الدراسي الأول نحو 18 أسبوعًا بواقع 90 يوم دراسة، منها يومان عطلات رسمية، أي ما يعادل 88 يومًا فعليًا.

كما أوضحت الوزارة أن جميع الامتحانات الشفوية والعملية ستعقد قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، وذلك لتخفيف الضغط على الطلاب وضمان حسن سير الجدول الزمني للامتحانات.

فيما تبدأ إجازة نصف العام يوم 24 يناير 2026 وتنتهي 5 فبراير، على أن يتم توحيدها مع إجازات وزارة التعليم العالي والأزهر في حال تعارض المواعيد.

ويُذكر أن الفصل الدراسي الأول يشهد أيضًا مجموعة من الأنشطة واللقاءات التنظيمية مثل عقد اللقاء التعارفي لأولياء الأمور يوم 8 أكتوبر، واللقاء التشاوري الأول يوم 6 نوفمبر، ثم اللقاء التشاوري الثاني يوم 11 ديسمبر. كما حددت الوزارة مواعيد الاختبارات الشهرية، حيث يبدأ الأول في الفترة من 26 حتى 30 أكتوبر، والثاني من 23 حتى 30 نوفمبر.

ويأتي إعلان توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الثانوية كخطوة مهمة تعكس توجه وزارة التربية والتعليم نحو وضع خطط واضحة ومحددة لكل مادة دراسية، بما يسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية وتوفير بيئة منظمة تساعد الطلاب على المذاكرة أولًا بأول، وتضمن جاهزيتهم لخوض امتحانات نهاية الفصل بثقة واستعداد كامل.