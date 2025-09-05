نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقل تدعو لمواجهة السلوكيات السلبية في المترو والقطار الخفيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت وزارة النقل، حملة توعوية بعنوان "سلامتك تهمنا" لمواجهة السلوكيات السلبية بمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT.

الحملة تستهدف توعية المواطنين والركاب بخطورة السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي وسائل النقل الجماعي، بما يضمن الحفاظ على الأرواح وصون الممتلكات العامة للدولة.

ونشرت وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو توعوي يسلط الضوء على أبرز هذه السلوكيات السلبية، ومنها: تشويه جدران المحطات، استقلال القطارات دون تذكرة، محاولة فتح أبواب المترو بعد إغلاقها، أو الوقوف على حافة الرصيف مما يعرض حياة الركاب للخطر.

وأكدت الوزارة على أهمية التزام جميع مستخدمي وسائل النقل المختلفة بمعايير السلامة والأمان، واتباع الإرشادات المعلنة، حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات العامة، داعية المواطنين إلى المشاركة بفاعلية في نشر ثقافة الالتزام والسلوك الحضاري داخل مرافق النقل.