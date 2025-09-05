نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يبدأ الأحد المقبل مقابلات الوافدين المتقدمين للمنحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يوم الأحد 7 سبتمبر 2025م مقابلات الطلاب الوافدين المتقدمين للحصول على منحة المجلس من الدارسين بالأزهر الشريف، وتستمر حتى الخميس 25 سبتمبر 2025م، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الكائن بـ 9 شارع النباتات – جاردن سيتي، في تمام الساعة التاسعة صباحًا يوميًّا.

وتأتي هذه المقابلات بتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف والدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في إطار دور جمهورية مصر العربية الريادي في نشر الفكر الوسطي المستنير ورعاية الطلاب الوافدين الراغبين في تحصيل صحيح العلم الشرعي.

وتستهدف المنحة الطلاب الجامعيين الناجحين بتقدير جيد فأعلى من جميع الدول، والطلاب الجامعيين الناجحين بتقدير مقبول فأعلى من دول قارة إفريقيا، إلى جانب طلاب المعاهد الأزهرية الإعدادية والثانوية الحاصلين على 60٪ فما فوق خلال العام الدراسي السابق.

ويحصل الطلاب المقبولون على مخصصات مالية شهرية تبدأ من 500 جنيه لطلاب المرحلة الإعدادية وتصل إلى 1500 جنيه لطلاب المرحلة الجامعية المقيمين خارج المدينة الجامعية، فضلًا عن المشاركة في المعسكرات التثقيفية والترفيهية، والمسابقات القرآنية والعلمية والثقافية، والحصول على إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بلغات متعددة.

وطلب المجلس من المتقدمين إحضار صورة من جواز السفر مع الاطلاع على الأصل، بالإضافة إلى إثبات قيد من الجهة الدراسية، على أن تُعلن أسماء الطلاب الذين لهم حق المقابلة وفق الجدول الزمني المحدد.