نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نفق لكل اتجاه.. تقدم تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل أعمال إنشاء المحطات والحفر النفقي للخط الرابع لمترو الأنفاق، حيث يتم تنفيذ نفقين (واحد لكل اتجاه) باستخدام أربع ماكينات حفر عملاقة (ماكينتان لكل اتجاه).

المتحف المصري الكبير محور رئيسي

تشهد المحطات المحيطة بالمتحف المصري الكبير – وهي محطات: المتحف الكبير، الرماية، والأهرامات – تقدمًا ملحوظًا في الأعمال، مع الانتهاء من إعادة الشيء لأصله بالمنطقة المحيطة.

ومن المقرر أن تكون هذه المحطات جاهزة من السطح قبل افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر القادم.

المرحلة الثانية قيد الدراسة

يجري حاليًا إعداد الدراسات الخاصة بالمرحلة الثانية من المشروع، والتي تمتد لمسافة 31.8 كم وتضم 21 محطة (6 علوية و15 نفقية).

ويشمل مسارها التقاطع مع الخط السادس بمحطة السيدة عائشة، مرورًا بشارع صلاح سالم وطريق النصر حتى جامعة الأزهر ومدينة نصر، لتتبادل الخدمة مع مونوريل شرق النيل بمحطة الطيران. ثم يستمر المسار جنوبًا وشرقًا حتى التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وصولًا إلى ورشة العمرة الجسيمة شمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة/السويس.

أهمية المشروع

يمثل الخط الرابع إضافة استراتيجية لشبكة مترو الأنفاق، حيث يربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة، ويخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية مثل: الهرم، فيصل، العمرانية، الجيزة، مدينة نصر، جامعة الأزهر، والقاهرة الجديدة.

مراحل مستقبلية

المرحلة الثالثة: تمتد من محطة حدائق الأشجار حتى ميدان الحصري بطول 16.3 كم، لتخدم الكثافة السكانية على طول المسار، وتحقق الربط مع مونوريل غرب النيل بمحطة الحصري.

المرحلة الرابعة: تصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 38.7 كم، وتتبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف بمحطة مطار العاصمة، بما يعزز الربط بين مختلف مناطق القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية.

الطاقة الاستيعابية

من المتوقع أن ينقل الخط الرابع، بعد اكتماله، نحو 1.5 مليون راكب يوميًا.

الطول الكلي والمحطات

يمتد الخط الرابع لمسافة تقارب 51 كم، ويشمل 38 محطة (31 نفقية، 6 علوية، 1 سطحية). وتُنفذ المرحلة الأولى حاليًا بطول 19 كم، وتضم 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية)، من غرب الطريق الدائري بمدينة 6 أكتوبر حتى محطة الفسطاط بمصر القديمة، مرورًا بالمتحف الكبير، شارع الهرم، محطة الجيزة (للربط مع الخط الثاني)، ومحطة الملك الصالح (للربط مع الخط الأول).

ويُنفذ المشروع بواسطة كبرى شركات المقاولات المصرية الوطنية: المقاولون العرب، أوراسكوم للإنشاءات، كونكورد، بتروجيت، حسن علام للإنشاءات.