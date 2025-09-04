الرياض - كتبت رنا صلاح - تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حملاتها التفتيشية على كافة العدادات سواء كانت مسبقة الدفع أبو كارت أو العدادات القديمة التي يصدر لها فواتير شهرية، حيث يكون التفتيش بشكل دوري كل 3 أشهر، بالإضافة إلى تفتيش فوري في حالة الشك في وجود سرقة في التيار أو تلاعب في العدادات وذلك وفقا لعدد من المؤشرات مثل شحن بقيم غير منطقية أو وجود فواتير بمستحقات قليلة.

لا تشحنوا بهذا المبلغ.. الكهرباء توجه تحذيراً هاماً لأصحاب العدادات أبو كارت

وتوعدت الكهرباء، سارقي التيار والمتلاعبين في العدادات في جميع المحافظات بغرامات وعقوبات مغلظة خاصة بعد قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في أغسطس 2024، بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار حتى تكون رادعًا للجميع بعدم التلاعب في العدادات وسرقة التيار الكهربائي بشكل عام.

وكشفت مصادر بالكهرباء، أنه يجري التفتيش على العدادات بشكل مستمر، خاصة على مسبقة الدفع “أبو كارت” التي لا تُشحن بقيمة مناسبة، وكذلك أصحاب العدادات القديمة التي تصدر لهم فواتير كهرباء لا تتناسب مع حجم الأجهزة الكهربائية الموجودة.

وأضافت المصادر، أن “عملية التفتيش على العدادات مسبقة الدفع تتم كل ثلاثة أشهر، وكذلك عند ورود معلومات عن شحن كارت العداد بمبالغ ضئيلة لا تتناسب مع منطقية الاستهلاك، كأن يتم شحن كارت العداد بـ100 جنيه شهريًا، فيتم توجيه لجان تفتيش إلى صاحب العداد لبيان مدى تناسب الاستهلاك مع عدد الأجهزة واكتشاف وجود تلاعب في العداد أو توصيل التيار من خلف العداد”.

وأشارت المصادر إلى أن “شركات توزيع الكهرباء تقوم أيضًا بتوجيه حملات تفتيش على المشتركين أصحاب العدادات القديمة الذين تصدر لهم فواتير كهرباء بمبلغ بسيط، خلاف الشقق المغلقة، والتي تصدر لهم فاتورة كهرباء بقيمة 9 جنيهات، أما ما دون ذلك فيتم توجيه حملات لفحص العداد وكشف حدوث خلل أو تلاعب أو سرقات للكهرباء”.